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Teplárny Brno zahájily první sezonu s plným provozem kotle na dřevní štěpku

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Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. Vyrobí zhruba 15 procent celkové spotřeby a výrazně sníží závislost teplárenské soustavy na zemním plynu.
Teplárny Brno zahájily první sezonu s plným provozem kotle na dřevní štěpku

Teplárny Brno zahájily první sezonu s plným provozem kotle na dřevní štěpku

Zdroj: Magistrát města Brna
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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