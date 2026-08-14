Orchideje pokvetou celoročně. Vše ale záleží na zimní péči, která je nejdůležitější

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Orchideje pokvetou celoročně. Vše ale záleží na zimní péči, která je nejdůležitějšíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Přestože je orchidej pokojovou rostlinou, může pro ni být konec léta a příchod zimního období šok. Slunce ubývá a mění se teplotní podmínky. Na toto je třeba si dát pozor.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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