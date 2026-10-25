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Studie z roku 1960 předpověděla přesné datum konce světa. Má přijít příští měsíc

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Matematický model z prestižního časopisu před šedesáti lety určil konkrétní den zlomu. Co přesně měl přinést a proč o něm dodnes mluví?
Studie z roku 1960 předpověděla přesné datum konce světa. Má přijít příští měsíc

Studie z roku 1960 předpověděla přesné datum konce světa. Má přijít příští měsíc

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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