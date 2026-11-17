Nominovaných bylo 50 tuzemských a dvě zahraniční stavby. Stavbu roku vypisuje a organizuje 34. rokem Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Vyhlášení vítězů proběhlo v pondělí 16. listopadu.
„Jsme rádi, že dílo, které vzniklo z architektonické soutěže uspořádané roku 2017, obdrželo ocenění v rámci desítek staveb z celé naší republiky,“ uvedl Liberecký kraj na svém facebookovém profilu s tím, že obnova náplavky u krajského úřadu měla dvě etapy.
S rekultivací okolí krajského úřadu začal kraj v roce 2014, kdy od Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTS) koupil sousedící budovy a pozemky. „V první části proměny brownfieldu jsme zrekonstruovali bývalé administrativní budovy a někdejší dílny, které jsme přeměnili na Evropský dům, sídlo dnešního krajského podnikatelského inkubátoru Lipo.ink a další prostory. Následovala výstavba parkovacího domu, díky kterému jsme osvobodili náplavku od aut,“ řekl při otevření krajské náplavky přesně před rokem náměstek hejtmana pro majetek a investice Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj).
Liberecký kraj vypsal otevřenou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“, která měla vyřešit úpravy veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje, v dubnu 2017. „Do soutěže se přihlásilo 10 záměrů, ze kterých porotci vybrali ten od pražského re:architekti studio s.r.o., který nejcitlivěji zapojil budovu úřadu do struktury dolního centra města, kultivoval okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení veřejného prostoru s dostatečným množstvím zeleně, lávkou a zapojením toku Lužické Nisy, včetně vhodného řešení parkování na parteru a v parkovacím domě. Zatímco parkovací dům byl dokončen v lednu 2024, druhá část projektu obnovy týkající se lávky a okolí byla slavnostně otevřena 17. listopadu 2025,“ uvedla mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.
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Dřívější parkoviště nahradila vzdušná a moderně pojatá náplavka, která nově umožňuje lidem sejít po pobytovém schodišti až k Lužické Nise a znovu ji tím začleňuje do dolního centra města. Součástí náplavky je i umělecké dílo semilské rodačky Magdaleny Jetelové, stánek s občerstvením, zeleň či herní prvky pro děti.
Celkové náklady - téměř 155 milionů
Liberecký kraj zaplatil za stavbu náplavky, která vedle úpravy prostoru zahrnovala i výstavbu mostu přes řeku a rekonstrukci vstupu do budovy Libereckého kraje, 154 milionů a 678 tisíc korun včetně DPH. Z toho necelých 43 milionů korun bylo uhrazeno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu.
Na krajskou náplavku navazuje městská část
Prostor kolem Lužické Nisy ale prochází ještě další proměnou. „Během práce na náplavce došlo k pro mě naprosto nevídané situaci, že dva investoři, Liberecký kraj a město Liberec, se domluvili, že budou táhnout za jeden provaz. Město Liberec tak navazuje na krajské projekty svojí částí na levém břehu Nisy,“ uvedl dříve pro Libereckou Drbnu David Pavlišta ze studia re:architekti.
Práce na městské části náplavky začaly v červenci. Během proměny území kolem Rybníčku dojde k přeměně současného parku na nově pojatý, současné parkoviště zmizí a nahradí ho pobytová louka s pobytovými schody, obě části řeky spojí u roubeného Šolcova domu nová lávka pro pěší a úpravy se dočká také cesta podél Domu kultury. Liberec vyčíslil náklady na přeměnu území na více než 64 milionů korun, zhruba 20 milionů chce uhradit díky dotaci z IROPu. Veřejnosti se má území otevřít na jaře příštího roku.
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Další ocenění v rámci Stavby roku 2026
Stavbou roku se staly i modernizace trati a výstavba nádražní budovy Praha-Bubny, Horácká multifunkční aréna v Jihlavě, rekonstrukce stanice metra Českomoravská, výstavba pražského Dvoreckého mostu, lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou, projekt Obláček nad Plzní, centrála a showroom Janošík ve Zlínském kraji, pražská Perner Karlín Offices, domov V Aleji v Novém Bydžově, rekonstrukce kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích, svazková základní škola Lošbates ve Středočeském kraji, Žitný mlýn Boršov na Vysočině, Rodinný dům Terra v Pardubicích, nová radnice v Přerově a administrativní budova Jet Investment v Brně.