Stavba obchvatu Svoru bude o měsíc delší, řidiči musí dál po objížďkách

Uzavírka měla původně skončit v pátek 16. října, stavbaři společnosti COLAS CZ ale požádali o prodloužení do 16. listopadu. „Cílem je dokončit všechny potřebné práce v požadované kvalitě a zajistit bezpečné zprovoznění celého úseku v plánovaném termínu,“ uvedla na dotaz ČTK k prodloužení stavby Kamila Zahálková, regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je investorem. Obchvat dlouhý 1,9 kilometru za bezmála půl miliardy korun by se měl v listopadu otevřít.
👀📷 Na stavbě obchvatu Svoru na I/9 jsme položili první vrstvy asfaltu, pracujeme na dokončení posledních dvou mostů a chystáme se na instalaci svodidel a oplocení. Řidiči se po nové silnici projedou už v polovině listopadu 2026. 👌 https://t.co/kia1HPvNhu — ŘSD Liberecký kraj (@RSD_Liberecky) September 21, 2026
Silnice I/9 patří mezi klíčové severočeské tahy, spojuje oblast Mladoboleslavska a České Lípy se Šluknovským výběžkem. Trasa je významná nejen pro osobní dopravu, ale i pro nákladní tranzit směrem do Německa. Podle ŘSD bylo nutné silnici I/9 zavřít kvůli stavebně náročným pracím, objízdnou trasu nebylo možné vést jinudy hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdily kamiony.
Objízdná trasa vede po silnici I/13 do České Kamenice a dál po silnicích II/263 a II/264 přes Chřibskou do Horního Podluží. Kvůli uzavírce jsou silnice třetí třídy mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicí jednosměrné, průjezdné jsou jen od Horní Světlé. V opačném směru projedou jen vozy integrovaného záchranného systému a autobusy veřejné dopravy. Řidičům to má bránit, aby si objízdné trasy zkracovali po kapacitně a technicky nevyhovujících silnicích.
Práce na přeložce silnice I/9 začaly v říjnu 2024, město na ni čekalo 40 let. Cílem stavby je odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce, snížit dopravní zátěž v jejím centru a zvýšit plynulost provozu na významném tahu. Silnice, po níž denně projížděly tisíce aut, byla problémem zejména pro obyvatele kolem ní - obtěžoval je hluk, prach, otřásaly se jim domy. „Prodloužení uzavírky je komplikace hlavně pro ty, co jezdí do výběžku, nás jako obce se to v podstatě netýká. My už si vlastně užíváme, že máme obchvat, přes nás už teď nic nejezdí,“ řekla starostka Svoru Kateřina Jonáková (NEZ).