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Průvodkyně uháčkovala ikonický šumavský Kašperk, spotřebovala 6,4 kilometru příze

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Nejvýše položený královský hrad v Čechách je teď k vidění i v háčkované podobě. Měří dva metry a váží šest a půl kila. Jeho autorkou je průvodkyně Kristýna Novotná, která na unikátním projektu pracovala přes půl roku. Veřejnost její um velmi oceňuje, stejně jako zástupci České databanky rekordů, kam se její počin oprávněně zapsal.
Průvodkyně uháčkovala ikonický šumavský Kašperk, spotřebovala 6,4 kilometru příze

Průvodkyně uháčkovala ikonický šumavský Kašperk, spotřebovala 6,4 kilometru příze

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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