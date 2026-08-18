Průvodkyně uháčkovala ikonický šumavský Kašperk, spotřebovala 6,4 kilometru přízePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Průvodkyně uháčkovala ikonický šumavský Kašperk, spotřebovala 6,4 kilometru příze
Vozidla s cizí státní registrační značkou si krátce po půlnoci náhodou všiml policejní psovod. Řidič zrovna...
Jako rituální centrum spojené s pohyby Slunce a Měsíce sloužila více než 6500 let stará svatyně nedaleko...
Tisíce milovníků pečených prasat nejen z Česka opět dorazí na již desátý ročník proslulého Mistrovství...
Policisté podnikli další velkou kontrolu rybářů na březích vodní nádrže Hracholusky, která je největší...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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