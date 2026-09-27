Commodore 64 se vrací jako kapesní konzole s 25 hrami a skládacím designem. Vyprodává se během hodin

Dne 15. října 2026 se na trhu objeví THEC64 Handheld, oficiálně licencovaná kapesní konzole, která převádí značku Commodore 64 do véčkového formátu s jedním 4,3palcovým IPS displejem, 25 předinstalovanými hrami a slotem na MicroSD kartu pro vlastní tituly. Nejde o fanouškovský klon ani čínský bezejmenný emulátor. Za projektem stojí britská Retro Games Ltd, která drží licenci na značku THEC64, a výrobu i distribuci zajišťuje HyperMegaTech! ve spolupráci s Blaze Entertainment, tedy stejný tým, který na trh přivedl stacionární repliku THEC64 Maxi a kapesní řadu Evercade. Sběratelská Collector’s Edition, limitovaná na pouhých 2 000 kusů, je na Funstocku vyprodaná. A podle sledování dostupnosti na Amazonu, které popsal německý server PCGH, standardní kusy na tamním tržišti opakovaně mizely během několika hodin. Nové zásoby se objevily a vzápětí zmizely, někdy ještě tentýž den.
Véčko s duší osmdesátek
Označení „skládací design“ může vyvolat představu dvou displejů po vzoru Nintenda DS. Realita je jiná, ale ne méně zajímavá. THEC64 Handheld je klasický clamshell: otevřete víko a nahoře najdete jeden 4,3″ IPS panel, dole kompletní ovládání: D-pad, čtyři akční tlačítka, čtyři mapovatelná funkční tlačítka a trojici tlačítek menu/start/select. Rozměry v zavřeném stavu činí 136 × 86 × 26 mm, hmotnost je pouhých 235 gramů. Retro béžová barva těla odkazuje na původní C64, ale v rukou držíte moderní zařízení s USB-C nabíjením, 3,5mm jackem na sluchátka a zadním USB-A portem pro připojení externí klávesnice nebo joysticku.
Uvnitř pracuje čtyřjádrový ARM procesor na 1,2 GHz s 256 MB DDR RAM. Baterie o kapacitě 2 000 mAh slibuje přes tři hodiny hraní. Není to výkonové monstrum a ani jím být nemusí. Emuluje osmibitový počítač z roku 1982 a nabízí několik režimů: C64 PAL i NTSC, C64C, C64SX, PET64 a C64 GS. Kdo chce věrnost, může si vybrat konkrétní variantu, na které kdysi hrál.
25 her, které nejsou jen muzeum
Tady se láme jeden z častých předsudků. Kdo čeká výhradně osmdesátkové klasiky, bude překvapený. Ano, v seznamu najdete Boulder Dash, Nebulus, Paradroid nebo Speedball 2: Brutal Deluxe, tedy tituly, které definovaly svou éru. Ale vedle nich stojí i moderní C64 produkce posledních let:
- Sam’s Journey – plošinovka z roku 2017, která si získala výraznou pozornost v retro komunitě
- A Pig Quest – akční adventura s pixelartovou grafikou
- Steel Ranger – sci-fi akce inspirovaná Metroidem
- Galencia – moderní střílečka ve stylu Galaga
- Yeti Mountain – arkáda s překvapivou hloubkou
Mezi další tituly patří Aztec Challenge, Druid, Encounter!, Hunter’s Moon Remastered, Ice Guys, It’s Magic 2, Knight ‚n‘ Grail, Krakout, Lee, Metal Warrior Ultra, Millie & Molly, Planet Golf, Shadow Switcher, Spherical, Squish ‚Em a X-Out. Celkem jde o 25 titulů, z nichž zhruba třetina vznikla v posledním desetiletí. To posouvá konzoli za hranice čisté nostalgie a cílí i na hráče, kteří Commodore 64 doma nikdy neměli, ale zajímá je kurátorovaný výběr her pro platformu, která má jednu z nejživějších homebrew scén na světě.
A kdo chce víc, zasune MicroSD kartu. Oficiální komunikace HyperMegaTech! mluví o možnosti nahrávat vlastní hry a homebrew tituly. Technicky se počítá s legálně vlastněným obsahem, nikoli s volným stahováním komerčních ROMů.
Kde koupit a za kolik
Standardní edice je na evropském Funstocku v předobjednávce za 129,99 EUR, tedy orientačně kolem 3 164 Kč podle kurzu ECB. Collector’s Edition za 149,99 EUR, která navíc obsahovala pevné EVA pouzdro a exkluzivní číslo legendárního magazínu Zzap!, je vyprodaná a při limitu 2 000 kusů se její návrat neočekává.
V Česku není nutné spoléhat jen na zahraniční obchody. Funstock do České republiky doručuje přímo. Handheld už zalistovaly i tuzemské e-shopy:
- Playclub – předobjednávka za 3 334 Kč, datum vydání 15. 10. 2026
- Heureka – eviduje 6 obchodů v cenovém rozpětí 3 182 až 4 028 Kč, včetně nabídky přes Alzu
Kdo váhá, měl by si zapnout hlídač dostupnosti. Zkušenost z Amazonu, kde podle monitoringu PCGH nové kusy mizely během hodin, naznačuje, že dostupnost může být po uvedení na trh omezená, zvlášť pokud bude zájem mezi fanoušky retro her vysoký.
Handheld vs. domácí Maxi: dvě filozofie jedné značky
THEC64 Handheld není náhrada za stacionární THEC64 Maxi, ale jeho doplněk. Maxi je domácí replika v plné velikosti s funkční klávesnicí, HDMI výstupem do televize, přibaleným joystickem a 64 vestavěnými hrami. Kdo chce psát programy v BASICu jako v roce 1984, sedne k Maxi. Handheld je pro cestování, pro gauč nebo pro rychlou partii bez zapojování kabelů: 25 her, okamžitý start a možnost ukládání a načítání stavů.
Ve srovnání s konkurenčním Evercade EXP jde THEC64 Handheld úzkou cestou. Evercade nabízí širší ekosystém napříč platformami, Wi-Fi, Mini HDMI výstup a větší baterii (3 000 mAh, 4–5 hodin). Právě toto úzké zaměření ale dává handheldu od HyperMegaTech! jasnou identitu: jde o kurátorovaný zážitek zaměřený na jednu platformu, nikoli o univerzální retro zařízení.
Véčko za tři tisíce korun, které v kapse nese výběr her z knihovny Commodore 64 a přitom neváží víc než průměrný smartphone. Pro fanoušky C64 a retro her jde o zajímavé kapesní zařízení, jehož dostupnost může být po uvedení na trh omezená.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík