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Okna vydrží čistá celý rok: hospodyňky místo jaru přidávají do vody kondicionér na vlasy, funguje i jód

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Skla se zanesou dřív, než stihnete vylít kbelík, a leštění šmouh je na celém úklidu ta nejotravnější část. Hospodyňky si ale pomáhají přípravkem, který má skoro každý v koupelně, a druhá varianta se dá koupit v lékárně. Po umytí se už nic leštit nemusí.
Okna vydrží čistá celý rok: hospodyňky místo jaru přidávají do vody kondicionér na vlasy, funguje i jód

Okna vydrží čistá celý rok: hospodyňky místo jaru přidávají do vody kondicionér na vlasy, funguje i jód

Zdroj: Foto: It's No Game - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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