Radikální řez na Nova stanicích: Konec přetáčení reklam je tady

Konec pohodlného přeskakování reklam při zpětném sledování na televizi Nova je tady. Od 18. listopadu už diváci volně nedostanou možnost vyhnout se komerčním přestávkám v záznamech vysílání. Změna zasáhne všechny neplacené stanice skupiny a operátoři mají nyní možnost rozhodnout, jak dlouho budou muset diváci reklamu reálně sledovat.
Boj o původní tvorbu
Tuzemský televizní trh se postupně mění a diváci stále více spoléhají na sledování programů prostřednictvím internetu namísto klasické antény. S tímto trendem ovšem klesají tržby komerčních stanic, pro které zůstává prodej reklamního času stále klíčovým zdrojem příjmů. Loni si skupina Nova připsala z reklamy v pozemním vysílání téměř pět miliard korun, přesto zaznamenala dvouprocentní pokles oproti předchozímu roku.
„Chceme dál divákům přinášet kvalitní české seriály, zábavu, reality show i zpravodajství,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Daniel Grunt. Krok vysvětlil tím, že výroba pořadů vyžaduje stabilní financování a reklamní peníze vytvářejí podmínky pro další rozvoj vlastní tvorby.
Omezení volného přetáčení se dotkne všech poskytovatelů internetového vysílání a zasáhne stanice Nova, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action. Konkurenční skupina Prima podobné opatření zavedla již v polovině roku 2022 a Nova tento nevyhnutelný krok oznamovala již dříve. Diváci platící poplatky televizním poskytovatelům se často mylně domnívají, že tím získávají obsah bez reklam. Daná částka ovšem putuje operátorům za šíření signálu, nikoli přímo tvůrcům obsahu.
Tříminutový kompromis
Odbavování zmeškaných pořadů ale nemusí být na Nově po 18. listopadu stejné u všech poskytovatelů. Stanice nabídla operátorům zajímavý technologický kompromis v podobě nasazení cílené digitální reklamy.
Pokud operátor na tuto dohodu přistoupí, televizní spoty při zpětném zhlédnutí nahradí blok digitální videoreklamy. Ta potrvá zhruba tři minuty a po jejich uplynutí už divák dostane možnost zbytek komerční přestávky volně přetočit. Pokud ovšem daný zprostředkovatel tuto funkci do svého rozhraní neintegruje, zůstane v programu původní televizní reklamní blok z lineárního vysílání a diváci ho budou muset vytrpět v celé jeho délce bez jakékoli šance na posunutí.
Podobné pravidlo v případě využití digitálních spotů platí i pro předplatitele platformy Oneplay. Během prvních tří dnů po odvysílání pořadu diváci uvidí klasickou reklamu a od čtvrtého do sedmého dne nasadí služba reklamní cílení s možností přeskočení po třech minutách.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, idnes, novinky).