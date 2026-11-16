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Radikální řez na Nova stanicích: Konec přetáčení reklam je tady

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Televize Nova se po vzoru konkurence rozhodla pro radikální omezení komfortu. Diváci už při zpětném sledování programu nepřeskočí otravné reklamní bloky.
Konec přetáčení, Ilustrační

Konec přetáčení, Ilustrační

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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