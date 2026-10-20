Pracoval 47 let na jediném místě. Když odešel do důchodu, nestačil se divit vypočtené částce

Od 70. let 20. století byl zaměstnán u Státních lesů. U společnosti pracoval do roku 2018, kdy odešel do zaslouženého důchodu. Díky tomu, že nestřídal zaměstnání, bylo více než jednoduché doložit potvrzení na ZUS. Stačilo jedno jediné potvrzení ze zaměstnání. Nebylo nutné shánět žádné papíry z předchozích zaměstnání. Jeho život však rozhodně nebyl procházka růžovým sadem.
Těžká práce za málo peněz
Pracovat v lese není zrovna jednoduché. Pro mladého člověka to však nebyl problém. Za tvrdou práci však v 70. letech neměl zrovna moc peněz. Aby vyžil, musel sám chovat slepice, prasata, kachny a krávy. Z práce si tak nešel odpočinout. Doma na něj prakticky čekala druhá šichta. Ale rodina měla vše, co potřebovala.
Kolem 90. let se struktury proměnily a společnost začala generovat obrovské zisky pro státní rozpočet. Lesník, o kterém hovoříme, se díky mnohaletým zkušenostem postupně stal expertem. Kariérní postup byl skvělý. Na penězích si samozřejmě polepšil. Je vidět, že vytrvat se vyplatí.
Výpočet důchodu
Ústav sociálního zabezpečení muži vypočítal důchod na 5834,64 PLN hrubého. To odpovídá asi 4757,52 PLN čistého. Jde o částku, která muži byla vypočítána před několika lety v době podání žádosti. Dnešní vyplácená částka bude pochopitelně o něco vyšší, jelikož dochází ke každoroční indexaci.
Nicméně jak úřad došel k takové částce? ZUS bere v úvahu, kolik peněz se na jeho účtu ZUS nashromáždilo během pracovního života. Pro výpočet dávky se základ pro výpočet vydělí průměrnou délkou života v měsících. Částka pak záleží na výdělku během kariéry, počtu odpracovaných let a výše zaplacených příspěvků na důchod.
Co z toho vyplývá?
Mnozí mladí lidé nemyslí na to, co bude, až budou staří. Mají před sebou prakticky celý život. Tak proč se zabývat dobou, která je naprosto vzdálená? Jenže nad budoucností je třeba přemýšlet. Možná, že vám v současné době stačí práce, kde berete poměrně málo peněz. Uskromníte se. Jenže všechno je to také o tom, že z vydělané částky se jednou bude počítat důchod.
Pokud se tedy dobře nemáte teď, nebudete se mít dobře ani v důchodu. Pokud máte možnosti, rozhodně je lepší hledat lépe placenou práci. Nejen, že si budete moci v současné době více užívat, ale také se budete mít mnohem lépe za několik let, až půjdete do zaslouženého odpočinku.
Kdo šetří, má za tři
A je tu ještě další věc. Osobně jsem raději, pokud se nemusím spoléhat na ostatní. Ani na stát. Za desítky let se toho může mnoho změnit. A třeba nebude na důstojné důchody. Proto raději vydělávám více peněz, ale rozhodně je všechny neutrácím. Každý měsíc si šetřím peníze, které jsou určené právě na důchod. Pokud to jde, posílám více, pokud ne, pošlu alespoň trochu.
Osobně si přebytečné peníze ukládám na fondy. Ale možností, jak šetřit je mnohem více. Vždy je však dobré peníze investovat, aby generovaly další zisky. Rozhodně není rozumné škudlit si peníze doma pod polštářem.
Zdroje článku: biznes.interia.pl, www.gazetaprawna.pl, finanse.wp.pl, www.storicko.cz