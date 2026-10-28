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Policie v Ústeckém kraji řeší dva trestné činy z říjnových komunálních voleb

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Policie v Ústeckém kraji prověřovala po říjnových komunálních volbách celkem devět případů možného protiprávního jednání. Dva z nich postoupily do roviny trestního řízení, jak…
volby

volby

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:30

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