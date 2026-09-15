Policie odvolala pátrání po pacientce bohnické nemocnice léčené kvůli žhářstvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie odvolala pátrání po pacientce bohnické nemocnice léčené kvůli žhářství
Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost mimo...
Pražští policisté pátrají po zloději, který na parkovišti během pár sekund okradl ženu. Nakládala nákup do...
Hodně podivný telefonát obdrželi pražští strážníci. Volali jim s tím, že na Žižkově muž s automatem na...
Sedm klíčníků v čele s prezidentem Petrem Pavlem vyzvedlo z Korunní komory na Pražském hradě korunovační...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →