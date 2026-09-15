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Policie odvolala pátrání po pacientce bohnické nemocnice léčené kvůli žhářství

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Pražští policisté v úterý odpoledne odvolali pátrání po ženě, která v neděli odešla z Psychiatrické nemocnice Bohnice. Z léčebny, kde byla kvůli pyromanii, odešla spolu s návštěvou.
Policie odvolala pátrání po pacientce bohnické nemocnice léčené kvůli žhářství

Policie odvolala pátrání po pacientce bohnické nemocnice léčené kvůli žhářství

Zdroj: Koláž Drbny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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