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Gaethje připustil konec kariéry. Pokud se vrátí k obhajobě titulu UFC, soupeřem bude Tsarukyan

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Šampion lehké váhy UFC Justin Gaethje zatím neví, zda ještě vstoupí do klece. Pokud ano, za dalšího vyzyvatele označil Armana Tsarukyana. Rozhodnout se chce až po zotavení ze zranění.
Gaethje připustil konec kariéry. Pokud se vrátí k obhajobě titulu UFC, soupeřem bude Tsarukyan

Gaethje připustil konec kariéry. Pokud se vrátí k obhajobě titulu UFC, soupeřem bude Tsarukyan

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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