Vémola před zápasem s Vosgrönem mluví o těžkém období. Příprava mu pomáhá zvládat osobní problémyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vémola před zápasem s Vosgrönem mluví o těžkém období. Příprava mu pomáhá zvládat osobní problémy
Podle iSport byla Home Credit Arena při KSW 121 zaplněná zhruba z poloviny. Sportovní ředitel Wojslaw...
Souboj člověka s humanoidním robotem vypadal chvíli jako kuriózní exhibice. Pak přišel tvrdý kop, po kterém...
Karlos Vémola uvedl, že G MMA zareagovala na jeho žert o zápasu syna CJ s MaxGreenem a začala řešit částku...
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Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →