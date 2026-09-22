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Vémola před zápasem s Vosgrönem mluví o těžkém období. Příprava mu pomáhá zvládat osobní problémy

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Karlos Vémola se před návratem do klece soustředí na jediný cíl. Příprava na zápas s Fredericem Vosgrönem mu podle vlastních slov pomáhá zvládat náročné období mimo sport.
Vémola před zápasem s Vosgrönem mluví o těžkém období. Příprava mu pomáhá zvládat osobní problémy

Vémola před zápasem s Vosgrönem mluví o těžkém období. Příprava mu pomáhá zvládat osobní problémy

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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