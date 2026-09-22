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Žáci pražské školy mají zažívací potíže. Hygienici řeší jídelnu, ředitel ji brání

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Některé děti z Masarykovy základní školy v Újezdě na Lesy trpí od pondělí zažívacími problémy. Do školy už dorazili hygienici, kteří pátrají po příčině, řeší samozřejmě i jídelnu. Podle ředitele školy tam ale při přípravě dodrželi všechny technologické postupy.
Žáci pražské školy mají zažívací potíže. Hygienici řeší jídelnu, ředitel ji brání

Žáci pražské školy mají zažívací potíže. Hygienici řeší jídelnu, ředitel ji brání

Zdroj: Masarykova základní škola - Újezd nad Lesy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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