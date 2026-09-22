Žáci pražské školy mají zažívací potíže. Hygienici řeší jídelnu, ředitel ji bráníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žáci pražské školy mají zažívací potíže. Hygienici řeší jídelnu, ředitel ji brání
Stovky lidí dnes od časného rána čekaly ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, aby získaly...
Poklidné nedělní ráno se proměnilo drama pro cestující v metru na lince C. V jednom vagonu tam zkolaboval...
Pražští policisté zadrželi muže, který v Praze 5 střílel z okna svého bytu. Měl zbraň ráže 9 mm, naštěstí...
Pražský magistrát začne připravovat projekt rekonstrukce azylového domu pro lidi bez domova v Tusarově...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →