Maliny před mrazením nemyjte. Kapky vody se změní v led a po rozmrazení dostanete rozbředlou kaši místo ovoce

Mrazení je vynikající metoda, která dokáže uchovat čerstvost a výživovou hodnotu ovoce po delší dobu. Abyste však zabránili ztrátě vitamínů a živin, musíte při tomto procesu dodržovat určitá pravidla. Jak vypadají v případě oblíbených malin?
Tři klíčová pravidla mrazení malin
Pokud chcete úrodu malin uchovat v té nejlepší formě, pak si osvojte tři klíčové vody, které vám s tím pomohou.
Před zmrazením maliny neomývejte
Je to možná neintuitivní, ale je velmi důležité maliny před zmrazením nemýt. Na povrchu malin se totiž často nacházejí
přirozeně se vyskytující bakterie, které nízké teploty v mrazničce zničí – voda tedy pro jejich odstranění není potřeba. Pokud maliny omyjete a poté je zmrazíte, kapky vody se změní v ledové hrudky, což při rozmrazování ovlivní jejich strukturu a chuť. Mrazte čerstvé, celé maliny
Mrazte pouze čerstvé a celé plody. Ty přezrálé, povadlé a rozdrcené se lépe hodí na přípravu pyré, džemů nebo kompotů. Celé maliny se lépe
zmrazují a po rozmrazení si zachovávají svou strukturu a tvar, takže jsou ideální pro pozdější přidávání do cereálií, koktejlů nebo dezertů. Zdroj fotografie: Depositphotos Používejte malé nádoby
Při zmrazování malin volte malé vzduchotěsné nádoby nebo sáčky určené přímo do mrazničky. Menší porce jsou vhodnější pro pozdější použití, protože můžete rozmrazit jen potřebné množství a zbytek tím nijak neovlivníte. Dbejte na to, aby byly nádoby stále uzavřeny (v opačném případě by mohl mohlo dojít k popálení mrazem).
Metody zmrazování malin
A jak do maliny zamrazit? Vybrat si můžete hned z několika možných postupů. Záleží jen na vás a vašich preferencích, kterému dáte přednost.
Metoda jednoduchého balení
Při metodě jednoduchého balení se čerstvé, neumyté maliny vloží do čisté a suché vzduchotěsné nádoby nebo do sáčku určeného do mrazničky. Před uzavřením nádoby v ní nechte trochu místa pro vzduch.
Tato metoda je rychlá a snadná a zajišťuje, že maliny zůstanou oddělené a po zmrazení se z nich nevytvoří velké neforemné shluky. Zdroj fotografie: Depositphotos Obalení v cukru
Pro sladší chuť mražených malin je můžete obalit v cukru nebo medu. Vložte plody do misky a jemně je zasypte cukrem nebo je pokapejte medem.
Nechte vše asi 15 minut odstát, aby se cukr nebo med rozpustily a vytvořil sladký sirup. Poté maliny i se sirupem přendejte do nádob nebo sáčků a zmrazte jako obvykle. Tento způsob dodá malinám sladkost a zachová jejich přirozenou chuť. Malinové pyré a jak na něj
Pokud máte maliny, které jsou již hodně zralé, zvažte, zda je před zmrazením nepřeměnit na pyré. Maliny rozmixujte dohladka a
v případě potřeby přidejte malé množství cukru nebo medu pro zvýšení sladkosti. Podle zamýšleného použití nalijte pyré do nádob nebo formiček na ledové kostky a zmrazte. Malinové pyré je všestranné a lze ho použít do různých receptů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři