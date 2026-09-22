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Maliny před mrazením nemyjte. Kapky vody se změní v led a po rozmrazení dostanete rozbředlou kaši místo ovoce

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I tak obyčejná věc, jako je mražení malin, má svá pravidla. Dodržte je a budou chutnat docela jako čerstvé – uvidíte sami.
Skladování malin zamražením

Skladování malin zamražením

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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