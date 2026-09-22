Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

„Strašně mě to bolí.“ Gelnarová po první prohře potřebuje vypnout

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hanka Gelnarová po porážce s Małgorzatou Popowicz neskrývala zklamání. Česká bojovnice chce po náročné přípravě na chvíli vypnout, odpočinout si a pak se vrátit k práci.
„Strašně mě to bolí.“ Gelnarová po první prohře potřebuje vypnout

„Strašně mě to bolí.“ Gelnarová po první prohře potřebuje vypnout

Zdroj: Clash
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Vémola před zápasem s Vosgrönem mluví o těžkém období. Příprava mu pomáhá zvládat osobní problémy
Vémola před zápasem s Vosgrönem mluví o těžkém období. Příprava mu pomáhá zvládat osobní problémy
McGregor by se mohl představit v BKFC už za 15 měsíců. Ve hře je stadion v Dublinu a 83 tisíc fanoušků
McGregor by se mohl představit v BKFC už za 15 měsíců. Ve hře je stadion v Dublinu a 83 tisíc fanoušků

Conor McGregor má podle šéfa BKFC Davea Feldmana po posledním zápase současné smlouvy s UFC zamířit do boxu...

Hvězdy BKFC věří Tillovi. Proti legendárnímu Romerovi má rozhodnout rychlost
Hvězdy BKFC věří Tillovi. Proti legendárnímu Romerovi má rozhodnout rychlost

Darren Till má před hlavním zápasem BKFC 94 podporu dvou výrazných britských jmen. Connor Tierney i Sean...

Vančura vysvětlil, proč Mikuláška zastavil. Nechtěl riskovat tvrdé KO
Vančura vysvětlil, proč Mikuláška zastavil. Nechtěl riskovat tvrdé KO

Václav Mikulášek chtěl proti Dominiku Heroldovi pokračovat i se zraněným kolenem. Trenér Michal Vančura ho...

Spicy Pája se srovnal s Procházkou. Vémola ho rychle zabrzdil
Spicy Pája se srovnal s Procházkou. Vémola ho rychle zabrzdil

Pavel Tóth při debatě s Karlosem Vémolou hledal podobnosti mezi sebou a Jiřím Procházkou. Když pak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.