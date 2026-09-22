Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Mech na střeše i plotě zmizí bez agresivní chemie: modrá skalice zabírá za několik hodin, někdy je nutná druhá aplikace

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zelený povlak na krytině nebo na plaňkách plotu není jen otázka vzhledu. Mech prozrazuje, že je půda vyčerpaná, místo příliš vlhké nebo že se o něj delší dobu nikdo pořádně nestaral. Zakročit se přitom dá prostředkem, který má spousta zahrádkářů v kůlně už roky.
Mech na střeše i plotě zmizí bez agresivní chemie: modrá skalice zabírá za několik hodin, někdy je nutná druhá aplikace

Mech na střeše i plotě zmizí bez agresivní chemie: modrá skalice zabírá za několik hodin, někdy je nutná druhá aplikace

Zdroj: Foto: Phil Gayton from Totnes, UK - licence CC BY 2.0
Reklama
Další články z Centrum Extra: Zahrada
Igelitový sáček hoďte do bubnu k prádlu: nasbírá chlupy i zvířecí srst a ochrání filtr pračky před ucpáním
Igelitový sáček hoďte do bubnu k prádlu: nasbírá chlupy i zvířecí srst a ochrání filtr pračky před ucpáním
Rýč a dláto zlikvidují pařez za jedno odpoledne, houbám to trvá až tři roky: vyberte si metodu podle svých sil
Rýč a dláto zlikvidují pařez za jedno odpoledne, houbám to trvá až tři roky: vyberte si metodu podle svých sil

Pařez po pokáceném stromu jde z pozemku dostat několika způsoby, od hrubé síly přes dusičnan amonný až po...

Vápník rozhoduje o tom, kolik vajec dostanete. A obiloviny mají tvořit 60 procent denní dávky slepic
Vápník rozhoduje o tom, kolik vajec dostanete. A obiloviny mají tvořit 60 procent denní dávky slepic

Domácí nosnice se pokazí snáz, než se zdá: stačí neměněná voda v napáječce nebo miska, ze které se dá jíst...

Okna bez jediné šmouhy: ocet a lžička saponátu na 500 ml vody, doleští i roztrhaná nylonová punčocha
Okna bez jediné šmouhy: ocet a lžička saponátu na 500 ml vody, doleští i roztrhaná nylonová punčocha

Mytí oken sráží hlavně to, co přijde na konec: šmouhy, které se ukážou, až sklo uschne. Roztok, který jim...

Sklenice mléka v bubnu oživí barvy prádla: bez jednoho nastavení na pračce si ale skvrny naopak přiděláte
Sklenice mléka v bubnu oživí barvy prádla: bez jednoho nastavení na pračce si ale skvrny naopak přiděláte

Trik s mlékem v pračce se šíří jako rada po babičkách. Má si poradit se skvrnami od jídla, nápojů i od krve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.