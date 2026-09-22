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Německý roj dronů Nemyx udeří na tank ze všech stran naráz: osm strojů při testu vyřadilo dva tanky současně

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Švýcarsko-německá firma Auterion ukázala software, který spojí drony od různých výrobců do jednoho útočného roje. Rozdělení cílů, načasování i navedení obstará umělá inteligence, člověku zbývá hlavně potvrzení, že se má zaútočit.
Německý roj dronů Nemyx udeří na tank ze všech stran naráz: osm strojů při testu vyřadilo dva tanky současně

Německý roj dronů Nemyx udeří na tank ze všech stran naráz: osm strojů při testu vyřadilo dva tanky současně

Zdroj: Foto: U.S. Army National Guard photo by Sgt. 1st Class Brandon Nelson - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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