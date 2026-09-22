Vážná nehoda motorkáře na D4. Záchranáři ho uvedli do umělého spánkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda motorkáře na D4. Záchranáři ho uvedli do umělého spánku
Pozemek pro stavbu Domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala...
Řidiči projíždějící Planou u Budějovic si na plynulejší provoz ještě chvíli počkají. Ačkoli skončila druhá...
Na Švábův Hrádek začne od příštího roku jezdit pravidelný spoj MHD. Budějce tam prodlouží autobusovou linku...
Letošní komunální volby jsou na jihu Čech zajímavé věkem kandidujících i zastoupením žen. V Budějovicích je...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →