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Vážná nehoda motorkáře na D4. Záchranáři ho uvedli do umělého spánku

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Vážná dopravní nehoda zaměstnala v úterý odpoledne záchranáře na dálnici D4 ve směru z Prahy na Písek u Mirovic. Motocyklista utrpěl mnohočetná vážná zranění, do českobudějovické nemocnice ho nakonec transportoval vrtulník.
Vážná nehoda motorkáře na D4. Záchranáři ho uvedli do umělého spánku

Vážná nehoda motorkáře na D4. Záchranáři ho uvedli do umělého spánku

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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