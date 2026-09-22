Kolik elektřiny a peněz spotřebuje pračka, když 2 hodiny pere na 60 stupňů? Tady je výpočet

Program na 60 stupních se u moderních praček často protáhne na dvě i tři hodiny. Kdo u vyúčtování za elektřinu hlídá každou korunu, si pak logicky říká, že takhle dlouhý cyklus musí být pořádný žrout. Kolik ale takové praní opravdu stojí? Konkrétní čísla většinu lidí spíš uklidní.
Nejvíc elektřiny spolkne ohřev vody
Panuje rozšířený omyl, že čím déle pračka běží, tím víc elektřiny spotřebuje. Rozhoduje ale něco jiného: kolik vody musí ohřát a na jakou teplotu. Samotný ohřev vody spolkne zhruba 80 až 90 procent veškeré energie jednoho praní. Na motor bubnu, čerpadlo a elektroniku zbývá jen malý zlomek.
Dlouhý úsporný program na 60 stupních proto pro peněženku není takový strašák, jak vypadá. Pračka u něj sice běží klidně dvě hodiny, jenže vodu ohřívá pozvolna a velkou část cyklu jen máchá a odstřeďuje ve studené vodě. Rozhoduje nastavená teplota. Počet minut na displeji je až druhořadý.
Přečtěte si také: Ani tepelné čerpadlo, ani kotel. Češi na chalupách přechází na topení, které vyjde na 3 000 Kč za celou zimu Kolik elektřiny spotřebuje jedno praní na 60 stupních
Plná dávka bavlny na 60 stupních spotřebuje přibližně 1 až 1,4 kilowatthodiny. Platí to pro běžnou rodinnou pračku. Starší nebo přeplněný spotřebič se dostane i výš, úsporná novinka spíš ke spodní hranici.
Nenechte se zmást číslem z energetického štítku. To uvádí spotřebu pro úsporný kombinovaný program, který střídá 40 a 60 stupňů, takže vychází výrazně níž. Skutečné praní na plných 60 stupních je náročnější.
Pro srovnání: stejná dávka vypraná na 30 stupních spotřebuje zhruba třetinu, protože pračka nemusí hřát tolik vody. Právě ohřev je ta drahá část celého cyklu.
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Postup je jednoduchý. Spotřebu v kilowatthodinách stačí vynásobit cenou, kterou za jednu kilowatthodinu platíte. Tu najdete na vyúčtování od svého dodavatele. Pro rok 2026 se celková cena elektřiny pro domácnosti pohybuje zhruba mezi 5 a 8 korunami za kilowatthodinu, podle tarifu a dodavatele.
Vezměme běžnou cenu kolem 6 korun za kilowatthodinu. Jedno praní na 60 stupních pak vyjde přibližně na 6 až 8,50 koruny za elektřinu. Na dražším tarifu, kde se cena blíží 8 korunám, to bude zhruba 8 až 11 korun. K tomu si připočtěte ještě několik korun za spotřebovanou vodu a máte reálnou cenu jednoho cyklu.
Kolik to dělá za měsíc a za rok
Samotné jedno praní zní neškodně. Kdo ale pere na 60 stupních dvakrát týdně, zaplatí za elektřinu zhruba 60 korun měsíčně, tedy kolem 750 korun ročně. Na dražším tarifu se roční útrata jen za tahle teplejší praní blíží tisíci korunám. A to počítáme opravdu jen praní na 60 stupních, běžné cykly na 40 stupních k tomu ještě přibudou.
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V domácnosti, kde pračka jede častěji nebo na vyšší teploty, se roční útrata za samotné praní vyšplhá klidně na několik tisíc korun. Proto se vyplatí vědět, kdy má horké praní smysl a kdy je zbytečné.
Jak praní na 60 stupních zlevnit
Nejsilnější páka je teplota. Většinu běžně zašpiněného prádla dnešní prací prostředky spolehlivě vyperou i na 40 nebo 30 stupních. Když dávku přendáte ze 60 na 40 stupňů, ušetříte zhruba třetinu až polovinu elektřiny. Vyšší teplotu si schovejte na situace, kde opravdu jde o hygienu, třeba na kuchyňské utěrky, dětské pleny nebo prádlo v době, kdy někdo v rodině stůně.
Snížení pracího programu ze 60 na 40 stupňů patří k nejúčinnějším způsobům, jak praní zlevnit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomůže i několik dalších návyků:
U běžného prádla vynechte předpírku, přidává spotřebu navíc a čisté bavlně stejně nijak nepomůže. Jednou za čas odvápněte topné těleso, protože zanesený vodní kámen ohřev prodražuje. Spusťte pračku, až když je buben pořádně plný. Poloprázdný cyklus spotřebuje skoro tolik co plný, takže se vyplatí vyprat najednou víc. Pokud máte dvoutarifní sazbu, spusťte praní přes odložený start na noc, kdy je elektřina levnější. Přečtěte si také: Ani pórek, ani petržel. Do polévky patří 1 věc, kterou lidé po vaření kuřete vylévají do dřezu
Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba/pracky/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/zmerili-jsme-kolik-elektriny-spotrebuje-pracka-pri-prani-na-20-30-a-40c-rozdil-nas-prekvapil-32256.html, https://www.ossel.cz/spotreba-pracky/, https://www.drevostavitel.cz/clanek/kolik-stoji-provoz-pracky, https://www.spp.cz/magazin/cena-elektriny-v-roce-2026-co-ji-tvori-kolik-stoji-1-kwh-a-kde-muzete-usetrit, https://www.usetreno.cz/energie-elektrina/cena-za-1-kwh/
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