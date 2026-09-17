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Papírové účtenky končí. Lidé netuší, podle čeho si zkontrolují nákup

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Tichá revoluce u pokladen mění pravidla hry. Digitální doklady šetří miliony provozovatelům, ale tisíce zákazníků najednou neví, jak zkontrolovat, jestli jim pokladní správně naúčtovala slevu.
Papírové účtenky končí. Lidé netuší, podle čeho si zkontrolují nákup

Papírové účtenky končí. Lidé netuší, podle čeho si zkontrolují nákup

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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