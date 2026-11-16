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Opilý muž spadl do kolejiště a zůstal ležet. Za minutu mělo přijet metro

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Dennívýzva
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Velké štěstí měl muž, který spadl do kolejiště ve stanici Náměstí Republiky. Zrovna tam totiž byli policisté a strážníci, kteří mu hned běželi na pomoc. Zůstal totiž bezvládně ležet a sám by se zpět na nástupiště nedostal. A za minutu měl přijet vlak.
Opilý muž spadl do kolejiště a zůstal ležet. Za minutu mělo přijet metro

Opilý muž spadl do kolejiště a zůstal ležet. Za minutu mělo přijet metro

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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