Opilý muž spadl do kolejiště a zůstal ležet. Za minutu mělo přijet metro

Opilý muž spadl do kolejiště a zůstal ležet. Za minutu mělo přijet metroPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opilý muž spadl do kolejiště a zůstal ležet. Za minutu mělo přijet metroZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 16.11.2026 09:28
Policisté dopadli recidivistu, který peníze získával obzvlášť podlým způsobem, okrádal mladé sportovce. V...
Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 19. kola extraligy Spartu na jejím ledě 3:1. Ukončili tak sérii...
Letenská pláň se dnes zaplnila stovkami tisíc lidí, kteří vyrazili podpořit nezávislost médií. Demonstranti...
Na Letné se schází první stovky lidí z celé republiky na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií....
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →