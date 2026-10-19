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Ondřej Neumann: Fantomas Paukner v říši brakové novinařiny

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IN MEDIAS RES. Dokud takzvaný Thomas Paukner zůstával se svými vývody na sociálních sítích, případně svém webu, nebyl důvod věnovat mu větší pozornost. Teď se zdá, že mu projekt TO začíná poskytovat stále větší prostor s tím, že přebírá jeho legendu o „investigativním novináři“. Proto je potřeba si ujasnit pojmy a říci, proč anonyma v
Stoniš a Fantomas

Stoniš a Fantomas

Zdroj: Foto: HlídacíPes.org
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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