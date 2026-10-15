Ondřej Neumann: O Babišovi, Pauknerovi, měsíčníku TO a mediální služebnosti

IN MEDIAS RES. Anonymní autor sepíše do provládního měsíčku „špínu“ na lídra opozice. Magazín článek vydá v době předvolební kampaně a považuje ho za tak zásadní, že mu věnuje titulní stranu. Na ní je opozičník zobrazen jako mafiánský boss. Obálku měsíčníku pak ukazuje ve svém videu úřadující premiér, cituje anonymního autora a tvrdí: „Tohle je hlava organizovaného zločinu.“ Vítejte v české mediální realitě vzor 2026.
Hned na začátku to pro jistotu napíši zcela jasně. Tento sloupek není o tzv. kauze Dozimetr, ani pokusem o obhajobu předsedy hnutí STAN Víta Rakušana. Je o tom, co vše je dnes také možné v tuzemských médiích.
Hrdina schovaný za ženskou sukní
Anonym skrývající se pod pseudonymem Thomas Paukner sám sebe označuje za „nezávislého investigativního novináře“. Svou identitu skrývá s poukazem na to, že je údajně kvůli své publikační činnosti v ohrožení života a tudíž se musí chránit.
Což je úsměvné, neboť zjistit jeho identitu by pro „mafiány napojené na státní struktury“ nebyl přílišný problém. A tak neohrožený anonym údajně riskující svůj život „pro pravdu“ před sebe jako štít postavil ženu – majitelku komunikační agentury Salt&Pepper Helenu Křesinovou, která je veřejně vedená jako vydavatel „Pauknerovského“ internetového projektu Deník P.
„Lež o tom, že mu jde o život a tolik lidí, co mu to baští. A jemu jde o život tak moc, že nakonec jediné jméno, které v souvislosti s jeho projektem známe, je jméno jeho partnerky, majitelky agentury Salt and Pepper. To ji jako správný hrdina strčil před sebe, aby teda ti mafiáni vyhodili z okna ji?“ komentovala „potřebu anonymity“ novinářka Angelika Bazalová.
Anonymní autor se pro část lidí i politické scény stal „fenoménem“. „Deník P je odpovědí na dlouhodobě nevyvážený mediální prostor. Hledáme ty kauzy, které ostatní přehlíží a uvádíme do veřejného prostoru informace, které by jinak zůstaly skryté,“ tvrdí vydavatelka Křesinová a její anonym/anonymové, když informují o podstatě projektu Deník P.
Asi shodou okolností se přitom drtivá většina „investigativy“ věnuje údajným prohřeškům stran stojících v opozici současné vládě. Politici stran vládní koalice kritizováni nejsou, naopak.
Důkaz? Po zadání jména Andrej Babiš do vyhledávače na webu Deník P se čtenáři nabídlo šest článků, jako první ten s titulkem „Slabý premiér? Ne, Babiš je nejmocnější politik v historii“. Ani jeden ze zbývajících materiálů Babiše nekritizoval. Petr Macinka má nulu, Tomio Okamura jedničku – je zmíněn v komentáři o Babišovi, jako nejmocnějším politikovi v historii.
Pračka na informace
Už samotný fakt, že anonym Paukner píše pro projekt vydávaný komunikační agenturou zpochybňuje jeho deklarovanou „nezávislost“. Navíc není ani „novinář“.
Výstižně to vyargumentovala i Markéta Dobiášová, (které anonym tak trochu „leze do zelí“ – stejně jako již výše citované Bazalové, neboť jeho výtvory oslovují podobnou čtenářskou cílovku: „(...) to není novinařina. Texty nejsou dostatečně vyfutrované fakty, dokumenty a ověřováním. Byť se tak tváří. Jsou napsané tak, aby zasáhly laiky, nabraly sledující a následně také jejich peníze. To může být legitimní obchodní model. Informace jsou luxusní obchodní artikl. Prodává je kdekdo. Někdo prodává kabelky. Někdo kryptoměny. Někdo pocit, že právě on odhalil úplně všechno. Mně vadí něco jiného. Thomas Paukner občas míchá skutečná fakta s domněnkami, fabulacemi a manipulací.“
Obdobně jako Dobiášová argumentují i další kritici nestatečného anonyma. Navíc přidávají i další možné důvody skrývání identity. Z nichž nejpodstatnější je ten následující: Anonym slouží jako „pračka na informace“. Vypustí se diskreditační text, který pak mohou politici bez obav z právních následků citovat a dehonestovat konkurenci s tím, že jen citují „zjištění z médií“.
Nejnovější příklad za mnohé: „Tohle je hlava organizovaného zločinu. Bývalý bílý kůň kmotra Michalíka. (...) Tady je skvělý článek. kupte si to, zkuste si to přečíst. Tady je to všechno zdokumentované. (...) Přečtěte si to, tuhle pravdu (...) Původně to byl bílý kůň, ale teď je to hlava a má tu drzost mě vyzývat...,“ nálepkoval ve svém videu před říjnovými volbami Andrej Babiš šéfa hnutí STAN Víta Rakušana s odkazem na Věslava Michalíka, již mrtvého někdejšího místopředsedu STAN. Ve videu přitom mával obálkou měsíčníku TO, který doporučoval ke čtení a citoval z něj jednotlivé dehonestující výroky.
[caption id="attachment_150969" align="aligncenter" width="377"] Foto: HlídacíPes.org[/caption]
Babišovy krásné oči
Autor článku? Anonym skrývající se pod pseudonymem Thomas Paukner. Článek, k jehož sepsání prý anonyma – podle jeho postu na síti X – vybídl šéfredaktor měsíčníku TO Marek Stoniš, nepřináší nic nového nebo snad převratného. Je to klasický „Pauknerovský materiál“, jak ho popsala Markéta Dobiášová – míchá skutečná fakta s domněnkami, fabulacemi a manipulací.
Navíc Rakušana ani nenazývá „mafiánem“, nýbrž „bílým koněm mafiánů“, který se utrhl, zbavil se svých loutkovodičů a teď s podporou „dobroserných“ miliardářů, jimi ovládaných médií, prezidenta Petra Pavla a šéfky evropské komise Ursuly von der Leyenové chce po Babišovském vzoru „vyluxovat opozici“ a stát se českým Péterem Magyarem, který – a to už dodávám já – svrhne nakonec i Andrej Babiše.
Což je pro pro Pauknera a měsíčník TO zjevně noční můra. Proč? Nechci spekulovat. Pro Babišovy krásné oči ale určitě ne.
Místo spekulace poskládám a zopakuji fakta: anonymní autor sepíše do provládního měsíčku „špínu“ na lídra opozice. Magazín článek vydá v době předvolební kampaně a považuje ho za tak zásadní, že mu věnuje titulní stranu. Na ní je opozičník zobrazen jako mafiánský boss. Obálku měsíčníku pak ukazuje ve svém videu úřadující premiér, cituje anonymního autora a tvrdí: „Tohle je hlava organizovaného zločinu.“ Česká mediální realita vzor 2026.