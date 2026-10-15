Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ondřej Neumann: O Babišovi, Pauknerovi, měsíčníku TO a mediální služebnosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
IN MEDIAS RES. Anonymní autor sepíše do provládního měsíčku „špínu“ na lídra opozice. Magazín článek vydá v době předvolební kampaně a považuje ho za tak zásadní, že mu věnuje titulní stranu. Na ní je opozičník zobrazen jako mafiánský boss. Obálku měsíčníku pak ukazuje ve svém videu úřadující premiér, cituje anonymního autora a tvrdí: „Tohle je
profimedia-1142466987

profimedia-1142466987

Zdroj: Andrej Babiš. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:30

Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Investor Brůna: Největší investiční riziko? Koupit si něco, čemu nerozumím
Investor Brůna: Největší investiční riziko? Koupit si něco, čemu nerozumím
Nejdůležitější bylo se neumazat. Za komančů i teď, říká Golda ze Znouzectnosti
Nejdůležitější bylo se neumazat. Za komančů i teď, říká Golda ze Znouzectnosti

Původně plzeňská kapela Znouzectnost je letos na hudební scéně už rovných čtyřicet let. Nikdy se nestala...

„Nacionalisté? To je váš názor.“ Mladé ANO mlží o svých kontaktech s krajní pravicí
„Nacionalisté? To je váš názor.“ Mladé ANO mlží o svých kontaktech s krajní pravicí

Mladé ANO servíruje svým fanouškům na sociálních sítích většinou nekomplikovaná sdělení a usměvavá videa o...

Šéf BIS na rozloučenou: Rusko může během měsíců přejít k riskantnějším akcím
Šéf BIS na rozloučenou: Rusko může během měsíců přejít k riskantnějším akcím

Rusko by podle ředitele BIS Michala Koudelky mohlo v řádu měsíců přistoupit k riskantnějším operacím na...

Jan Urban: Havel prohrál v domácí politice všechno, o co stál. Dělat z něj ikonu je nepoctivé
Jan Urban: Havel prohrál v domácí politice všechno, o co stál. Dělat z něj ikonu je nepoctivé

KOMENTÁŘ. Zhruba dva týdny stádního oslavování a připomínání nedožitých devadesátin Václava Havla za sebou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.