Nikdy nekupujte mozzarellu v tomto obalu. Odborníci vysvětlují proč

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Stojíte před regálem s čerstvými sýry a váháte mezi několika balíčky mozzarelly. Všechny mají v pořádku datum spotřeby, cena se téměř neliší. Automaticky sáhnete po tom, který máte nejblíž. Možná právě tímto gestem připravíte sami sebe o autentický chuťový zážitek, na který jste čekali u večerní pizzy nebo v čerstvém salátu s rajčaty.
Tento jemný italský sýr, ať už pochází z buvolího nebo běžnějšího kravského mléka (v Itálii známého jako fior di latte), je mimořádně citlivou surovinou. Vysoký obsah bílkovin, vápníku a vitaminů skupiny B z něj sice dělá výživnou ingredienci, zároveň ho však činí zranitelným vůči faktorům, které na první pohled vypadají neškodně. Zatímco u tvrdých sýrů dokáže zralá kůrka odolat měsíce, mozzarella potřebuje ochranu už od okamžiku, kdy opustí výrobnu.
Tradiční výroba spoléhá na to, že sýr zůstane ponořený v syrovátce nebo slaném nálevu. Tato tekutina zabraňuje vysychání a udržuje tu správnou pružnou konzistenci, kterou poznáte při rozkrojení – z čerstvého kusu musí vytékat vlhkost a v ústech zanechat čistou, mléčně nakyslou chuť. Jenže ani ten nejpečlivěji připravený nálev nedokáže kompenzovat chybu, která se stane ještě předtím, než sýr vůbec dostanete domů.
Proč průhledný plast škodí chuti
Giuseppe, italský restauratér z podniku La Siciliana, jehož postřehy převzal portál Belles and Gals, upozorňuje na problém, který v supermarketech často přehlížíme. „Vyhýbejte se balením, u kterých je sýr přes plast přímo viditelný,“ říká Giuseppe. Světlo z prodejních zářivek totiž spouští oxidační procesy, které nenápadně mění přirozenou chuť i aroma produktu. Hlavním viníkem je riboflavin (vitamin B2), který absorbuje světelnou energii a přenáší ji na kyslík. Ten pak přímo rozkládá tuky a bílkoviny uvnitř sýra.
Neprůhledný obal funguje jako spolehlivá bariéra proti fotodegradaci. Zatímco čirý sáček nechává produkt vystavený neustálému záření po celou dobu skladování v obchodě, tmavý nebo kovově potištěný materiál blokuje škodlivé vlnové délky a uchovává původní kvalitu. Rozdíl není dramatický – mozzarella v průhledném balení rozhodně není zdraví nebezpečná ani okamžitě zkažená. Jde však o detail, který odděluje průměrný produkt od bezchybného.
Pokud máte v chladicím pultu na výběr z několika srovnatelných variant, je rozumnější zvolit tu, která sýr před světlem skutečně chrání. Tento princip platí i u dalších mléčných výrobků – máslo, smetana nebo jogurty v neprůhledných obalech si déle uchovají svěží chuť.
Co ještě sledovat při nákupu a doma
Kontrola materiálu balení by samozřejmě neměla být jediným kritériem. Vždy ověřte datum spotřeby (nikoli minimální trvanlivosti, jak se někdy mylně uvádí – mozzarella patří mezi rychle se kazící potraviny) a vybírejte co nejčerstvější šarže. Vizuálně prověřte stav obalu: jakékoli nafouknutí, netěsnost nebo únik nálevu signalizují možný mikrobiální růst uvnitř.
Po otevření by sýr neměl mít nepříjemný zápach, podezřele nažloutlou barvu ani oslizlý povrch. Ideální je spotřebovat celé balení najednou, což při běžné velikosti porce nebývá problém. Pokud vám přesto část zbude, nikdy nevylévejte původní nálev do dřezu. Zbytek uložte do čisté uzavíratelné dózy a zalijte ho původní tekutinou. Pokud jste nálev již omylem vylili, pomůže mírně osolená voda, kterou je však nutné pravidelně měnit.
Čerstvý sýr je extrémně citlivý na teplotní výkyvy. Ponechání balení na kuchyňské lince během vaření urychluje ztrátu čerstvosti a vede ke změnám pevnosti i barvy. Otevřený produkt proto patří bez prodlení zpět do chladničky, kde by měl zůstat zcela ponořený v kapalině a být spotřebován v termínu stanoveném výrobcem.
Když příště stanete před chladicím regálem, stačí těmto drobným detailům věnovat pouhých pár vteřin. Volba správného obalu a pečlivé skladování zajistí, že si italskou specialitu vychutnáte v té nejlepší možné formě – ať už na křupavé pizze, v lehkých zeleninových salátech nebo jako jemnou náplň do masových rolád.
Zdroje článku: journalofdairyscience.org, pubs.acs.org, sciencedirect.com, azet.sk, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová