Nevyhazujte staré sklenice od hořčice se vzorem. Za tahle provedení dávají sběratelé i 700 Kč

Silnostěnné skleničky po babičce nebo po rodičích stojí v kuchyňské skříňce pořád u spousty lidí. Desítky let se z nich pila šťáva, víno i voda na noční stolek. Málokdo ale tuší, že po některých z nich dnes pátrají sběratelé a že rozdíl mezi bezcenným a hledaným kusem bývá v drobnosti, které si doma nikdo nevšímá.
Z obalu za pár korun se stalo nádobí na léta
Před rokem 1989 se hořčice prodávala hlavně ve skle. Když se vyjedla, sklenice se umyla, zařadila k ostatnímu nádobí a vysloužila si přezdívku hořčičák. Nejznámější byla Bona z bohušovické Labeny, jejíž větší balení stálo 7,60 Kčs, takže vyhodit tak pevný obal by bylo skoro rozmařilé.
Potisků se vystřídalo víc, než by dnes kdo čekal. Na sklenice orientální hořčice z Labeny se kreslil velbloud nebo pyramida a u vetešníků se dodnes objevují třeba skleničky s nápisem Fruta nebo Plnotučná. Do kredencí se dostávaly i dovozové sklenice z Tuzexu a pamětníkům se z nich nejvíc vybavují francouzské s barevnými malbami.
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U většiny tuzemských kusů je lepší nečekat velké peníze. Na Aukru se jednotlivé hořčičáky obvykle nabízejí zhruba za 20 až 150 korun. Jeden retro obchod už prodal zachovalé sklenice s původním víčkem i potiskem po 180 korunách, kus bez víčka a bez nápisu přitom nabízí za 80 korun. Sada šesti hořčičáků se v internetovém bazaru objevila za 950 korun.
V přehledu vypadají nabídky takto:
Nabídka Kde Cena Jednotlivé hořčičáky Aukro obvykle zhruba 20 až 150 Kč Zachovalá sklenice s původním víčkem i potiskem retro obchod 180 Kč za kus Sklenice bez víčka a bez nápisu retro obchod 80 Kč za kus Sada šesti hořčičáků internetový bazar 950 Kč za sadu
Z těch čísel je dobře vidět, co rozhoduje. Stejná sklenička stojí zhruba dvojnásobek jen proto, že se na ní udržel nápis a nikde se nezatoulalo víčko.
Přečtěte si také: Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví Tři věci, které rozhodují o ceně Potisk. Setřený nebo vybledlý nápis hodnotu sráží, proto ho poctiví prodejci v inzerátech sami přiznávají. Stav skla. Odštípnutý kousek okraje nebo prasklina kupce odrazují, i když je vada sotva znatelná. Kompletnost. Několik sklenic se shodným motivem, které dohromady tvoří sadu, najde kupce mnohem snáz než pestrá směs, kde je každý kus jiný.
Než se pustíte do prodeje, vyndejte ze skříně všechny sklenice najednou a zkuste je rozdělit podle vzoru. Z několika zdánlivě obyčejných kusů se může poskládat série, která někomu chybí do sbírky.
Francouzské sklenice s postavičkami stojí o třídu výš
Na špičce trhu stojí francouzské sklenice od hořčice Amora. Zdobené sklo, které po vyjedení hořčice zůstane na stole, dělá tahle značka od padesátých let. Za ta desetiletí z něj vyrostly sběratelské řady s oblíbenými postavičkami od Tintina po hrdiny Hvězdných válek a zvláštní kapitolu tvoří dvanáct bajek Jeana de La Fontaina, které sběratelé shánějí jako kompletní sadu. Ve Francii se ostatně z hořčičných sklenic pije u rodinného stolu dodnes.
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Nejvyšší cenovky, na které deník Le Figaro letos v létě při procházení inzerátů narazil, se blíží 30 eurům, tedy zhruba 700 korunám. Takové kusy jsou výjimka. Za vzácnější motivy prodejci chtějí kolem 12 až 18 eur a běžná sklenice vyjde na 3 až 10 eur. U nás se sada deseti sběratelských sklenic od francouzské hořčice v roce 2024 vydražila na Aukru za 777 korun.
Kolik se za ně reálně dá utržit
Jestli se sklenice za takovou částku opravdu prodá, je věc druhá. Kdo za ni chce víc než 15 eur, často po čase sleví, protože se nikdo neozve. Sběratelé, kteří hořčičné sklo shánějí léta, přitom na francouzských bleších trzích nakupují za pár drobných, obvykle do jednoho eura. Platí tu totéž jako u českých hořčičáků: s celou řadou jednoho motivu se kupec hledá mnohem snáz než s jedinou sklenicí.
Na francouzských bleších trzích sběratelé hořčičné sklenice obvykle kupují do jednoho eura, dražší kusy v inzerátech proto často čekají na kupce dlouho. Ilustrační foto. Zdroj: Mehmet Akif Acar / Pexels.
Staré hořčičáky tedy nemusí putovat rovnou do kontejneru na sklo. Kusy s čitelným potiskem a celým okrajem si kupce najdou. Před zveřejněním inzerátu se jen vyplatí projít, za kolik se prodávají podobné sklenice na Aukru a v bazarech, a podle toho nastavit cenu.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/8591-retro-okenko-horcice-od-labeny-stavala-7-60-kc-a-sklenice-od-ni-nazyvane-horcicaky-se-zasadne-nevyhazovaly/, https://econostrum.info/verres-a-moutarde-collectionneurs/, https://obchod.ukockyzakominem.cz/produkt/stare-sklenice-od-horcice-s-vickem-horcicaky/, https://www.retro-antik-bazar.cz/retro-sklenice-od-horcice-tzv-horcicak-6-kusu.html, https://aukro.cz/10ks-stare-retro-sberatelske-sklenice-sklenicky-od-francouzske-horcice-7063432491, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/sklenice-od-horcice-cssr-sberatelstvi/, https://www.letribunaldunet.fr/astuces/verres-moutarde-amora-vintage-prix-revente.html