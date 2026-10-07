Neúčast prezidenta ve volbách. Další zbraň v rukou hlupáků

Prezidentovi se zkřížily termíny a nebude volit v komunálních volbách. Po oznámení této skutečnosti se začali mnozí lidé neskutečně pohoršovat a poukazovat na to, že prezident přece musí jít lidem příkladem. Samozřejmě jde většinou o velmi bezúhonné a liberálně smýšlející lidi. Nepochybně. Prezidenta nechci ve svém textu nijak omlouvat. Harmonogram si skutečně měl uzpůsobit tak, aby volil a šel lidem příkladem. Ve finále je ale horlivost mnohých jedinců poněkud podivná.
Otevřené dopisy a nespokojenost občanů
Je to tak. Někteří lidé dokonce zasílají hlavě státu otevřený dopis s tím, že svou neúčastí lidi velmi zklamal a vysílá lidem špatný signál. Ukazuje, že komunální volby a volby do Senátu nejsou pro hlavu státu tak důležité. Hlupáci poukazují na to, že prezident jede na další dovolenu, kterých už bylo letos velké množství. Potřebují si totiž přihřát svou vlastní polívčičku. Zvláštní sortou jsou pak ti, kteří píší o agentu Pávkovi. Taková nestojí ani za sebemenší komentář, jelikož jejich inteligence nesahá ani k tomu, že by uměli číst a psát.
V civilizovaných zemích jde volit online
Asi tak. U nás jsme k tomu s předchozí a také se současnou vládou bohužel nedospěli. Mraky papírů, různých lejster a také pochopitelně lidí, kteří u voleb tráví svůj čas. Možná by stálo za to napsat otevřený dopis vládě, aby se digitalizací voleb začala konečně zabývat. Všechno by se do značné míry zjednodušilo a nikdo by se nemohl na nic vymlouvat.
Tip: Pávkovci jako nová sekta? Zvláštní internetová skupina lidí, kteří závidí prezidentovi jeho koníčky.
Svobodné rozhodnutí každého z nás
Jestli půjdeme, nebo nepůjdeme volit, je přece na každém z nás. Máme svobodné právo se rozhodnout. Stejně tak je tomu i v případě prezidenta. Nepřipadám si jako ovce, která by se musela řídit tím, jestli prezident půjde, nebo naopak nepůjde k volbám. Já sám se rozhodnu, zdali volit chci, nebo nikoli. Jsem to já sám, komu záleží, nebo naopak nezáleží na životě v obci, kde bydlím.
Prezidentova show u urny není důležitá
Přesně tak, zachycení politiků při hlasování je pro mě zbytečné. Nepotřebuji je vidět, jak volí. Jsem mnohem radši, když střízlivý prezident přijde mezi lidi a dokáže s nimi normálně slušně hovořit. To se u některých bývalých prezidentů říct nedalo.
Zdroje info: Autor, Meta, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prezident-komunalni-volby-opozice-vlada-neucast.A261004_121136_domaci_dyn, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/chyba-v-planovani-pavel-letos-nepujde-k-volbam-odjel-na-dovolenou-do-ciziny/r~aaa2979640cc866ce01013476d75f142/, https://blog.idnes.cz/haisova/priklady-tahnou-proc-by-prezident-nemel-chybet-v-cr-behem-voleb.Bg26100187
Prezident České republiky Petr Pavel: Náhledové foto Peter Pavel/Meta
The post Neúčast prezidenta ve volbách. Další zbraň v rukou hlupáků
first appeared on Epeníze
.