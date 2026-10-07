Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Neúčast prezidenta ve volbách. Další zbraň v rukou hlupáků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prezidentovi se zkřížily termíny a nebude volit v komunálních volbách. Po oznámení této skutečnosti se začali mnozí lidé neskutečně pohoršovat a poukazovat na to, že prezident přece musí jít lidem příkladem. Samozřejmě jde většinou o velmi bezúhonné a liberálně smýšlející lidi. Nepochybně. Prezidenta nechci ve svém textu nijak omlouvat. Harmonogram si skutečně měl uzpůsobit tak, aby volil a šel lidem příkladem. Ve finále je ale horlivost mnohých jedinců poněkud podivná.
Petr Pavel

Petr Pavel

Zdroj: Petr Pavel/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:33

Reklama
Další články z Epeníze
Malá cena za válku: Trump nabídl Íránu Los Angeles a San Diego, dav v Nebrasce jásal
Malá cena za válku: Trump nabídl Íránu Los Angeles a San Diego, dav v Nebrasce jásal
To muselo bolet. Turek se omlouvá stejně jako řídí
To muselo bolet. Turek se omlouvá stejně jako řídí

Bývalý zmocněnec pro Green Deal a současný poslanec Filip Turek se musel omluvit společnosti Seznam za svá...

Grolich opět drtí Alenku. Čísla jí dle něj nesedí
Grolich opět drtí Alenku. Čísla jí dle něj nesedí

Video jihomoravského hejtmana Jana Grolicha jsou hodně zajímavá, trefná a vtipná. V podstatě se neustále...

Průzkumy prý lžou, pomoct má propaganda: Bílý dům popírá drahotu a za státní peníze točí oslavné spoty na Trumpa
Průzkumy prý lžou, pomoct má propaganda: Bílý dům popírá drahotu a za státní peníze točí oslavné spoty na Trumpa

Čísla o americké ekonomice jsou pro Donalda Trumpa měsíc před volbami čím dál horší, Bílý dům ale našel...

Zesměšnění ministra Juchelky. Rusnokovi stačila pravda o důchodcích
Zesměšnění ministra Juchelky. Rusnokovi stačila pravda o důchodcích

Politické debaty v České televizi jsou stále výživnější. Formát, ve kterém je na jedné straně stolu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.