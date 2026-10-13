Nemáte ve sklepě starou plechovou konev z ČSSR? Za 1 typ dnes sběratelé platí tisíce

Při vyklízení sklepa nebo půdy putuje stará plechová konev obvykle rovnou na hromadu k vyhození. Vypadá jako bezcenný kus rezavějícího plechu. Jenže právě tahle představa připraví spoustu lidí o nečekaně slušné peníze. U některých konví totiž sběratelé otevírají peněženku víc, než by kdokoli u obyčejné zahradní potřeby čekal.
Co dnes sběratelé za staré konve platí
Trh s nimi je živější, než by se zdálo. Na aukčních i bazarových serverech jich projdou týdně desítky a rozptyl cen je obrovský. Nejběžnější kousky, jakých se u nás kdysi vyrobilo nepřeberně, mění majitele za pár set korun, zhruba od 100 do 600 korun podle velikosti a zachovalosti.
Zajímavější je horní patro trhu. Pěkně zachovalá konev se nabízí kolem 750 korun, u smaltovaných kusů ale ceny šplhají výrazně výš. Na největší tuzemské aukci narazíte na smaltované konve za 2 000 až 3 000 korun a na mosazné kolem 1 800 korun. Kusy s neporušeným smaltem a dohledatelným původem se pak prodají ještě dráž, v řádu několika tisíc.
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Přehled orientačních cen podle typu konve shrnuje následující tabulka:
Typ konve Orientační cena Nejběžnější plechové a smaltované kusy 100 až 600 Kč Pěkně zachovalá konev kolem 750 Kč a výš Smaltované konve v aukci 2 000 až 3 000 Kč Mosazné kousky kolem 1 800 Kč Kusy s neporušeným smaltem a doloženým původem několik tisíc Kč Cenu dělá smalt a jeho barva
Mezi konvemi je zásadní rozdíl v povrchu. Obyčejná pozinkovaná konev na zalévání, jakých se po kůlnách válí spousty, zůstává v řádu set korun a nikdo se o ni nepere. Pozornost sběratelů míří na smaltované kusy, hlavně na ty v méně běžných odstínech.
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Bílé a šedé konve potkáte na každém druhém bazaru, takže jejich cena je nízká. Jakmile ale přijde na sytější modrou, lahvově zelenou nebo krémovou, situace se mění. Takové odstíny se kdysi dělaly v omezených dávkách, leckdy na zakázku pro jednotlivé mlékárny a závody, a dochovalo se jich málo. Když konev navíc nese ražené logo výrobce nebo razítko konkrétního podniku, má svůj příběh a za ten jsou sběratelé ochotní připlatit.
Čeho si na konvi všimnout jako první
Jestli nějakou doma máte, několik vodítek napoví, do které cenové kategorie patří. Nerozhoduje ani tak samotné stáří, jako souhra detailů, které laik snadno přehlédne:
značení: ražené logo výrobce nebo razítko mlékárny zvedá cenu nejvíc; původní díly: sedící víko, pevné držadlo a úchyty, žádné pozdější dodělávky; stav smaltu: drobné oděry nevadí, ale přelakovaný nebo narychlo zalepený povrch cenu srazí; odstín: cennější jsou méně běžné, sytější a tmavší barvy; velikost a doložitelné stáří: větší a prokazatelně starší kusy mají navrch. Přečtěte si také: Tenhle starý porcelánový talíř se prodává na internetu i za 1 000 Kč. Čechům se doma válí už od ČSSR a neví o tom
Vydrhnutí do lesku konvi spíš uškodí. Sběratelé naopak oceňují jemnou patinu, protože působí věrohodně a dokládá, že se do kusu nikdo zbytečně nenavrtal. Nešetrná renovace umí cenný kousek znehodnotit.
Proč o staré konve roste zájem
Před dvěma desetiletími putovaly takové kousky bez milosti do kovošrotu. Dnes je lidé cíleně shánějí a obchodníci hlásí sílící poptávku. Hlavní roli hraje nostalgie a chuť po věcech z pořádného, trvanlivého materiálu. Silný plech potažený smaltem vydrží v provozu klidně půl století a má opravdovost, jakou odlehčené ozdoby z obchodních řetězců nenabídnou.
Svůj podíl má i obliba rustikálních zahrad a chalupaření. Majitelé chtějí dát pozemku i verandě vlastní rukopis a stará konev jim poslouží jako květináč, ozdoba u vchodu nebo kus do interiéru. O tom, že jde o trvalejší trend, svědčí i cena nových napodobenin, které se v obchodech prodávají kolem tisíce korun.
Přečtěte si také: Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 2 000 Kč. Tenhle mixér měl doma skoro každý Zájem o staré konve žene nahoru i obliba rustikálních zahrad, kde stará konev slouží jako květináč nebo ozdoba u vchodu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Než ji hodíte do kontejneru, nechte ji ocenit
Starožitníci narážejí pořád na totéž. Nejhodnotnější kousky se často ztratí při vyklízení půd a přestavbách chalup dřív, než je stačí někdo odhadnout. Těžký plech skončí v kontejneru jako harampádí a s ním i pár tisíc korun.
Pokud doma nebo na chalupě na starou smaltovanou konev narazíte, zvlášť v neobvyklé barvě a se zachovaným značením, nespěchejte s jejím vyhozením. Sběratelé i aukční domy navíc orientační ocenění zpravidla nabízejí bez poplatku, zvlášť když o prodeji teprve přemýšlíte. Může se ukázat, že věc, která roky překážela ve sklepě, je dnes docela žádané zboží.
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Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-tento-stary-typ-plechove-konve-na-mleko-drzi-v-ruce-jmeni-pokud-ma-tuto-barvu-sberatele-se-o-ni-poperou, https://www.nespechej.cz/clanky/tuhle-rezavou-podivnost-mela-babicka-leta-na-zahrade-sberatele-za-ni-dnes-plati-i-70-000-kc-20260529-8543.html, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/konev-stara/, https://www.novaline.cz/konev-na-zalevani-retro-cervena-4-7litru, https://aukro.cz/stara-smaltovana-konev-7022851538