Předpověď na následující dny obrátí Čechům plány vzhůru nohama. To nejhorší přijde už po neděli

Letošní vlny veder byly v posledních letech zcela extrémní a na podzimní vysvobození se mohou těšit i zarytí milovníci sluníčka. Čtyřicítky jsou prostě moc. Poslední záchvěv tepla nás čeká o tomto víkendu, kdy teploty vystoupají i na 35 °C.
Slovenští meteorologové přináší dobré zprávy. Příští týden ovlivní území našich sousedů studená fronta, která má na mnohých místech Slovenska přinést i trvalejší deště. Bude nějakým způsobem studená fronta zasahovat i nad naše území?
Na tuto otázku odpověděla meteoroložka Dagmar Honsová pro Nespechej.cz:
U nás vlnící se studená fronta začne na západě území počasí ovlivňovat už v neděli večer a přes Česko přejde v pondělí právě ve směru na Slovensko. Jak jim, tak i nám přinese déšť na většinu území.
Předpověď Českého hydrometeorologického ústavu optimistické zprávy naznačuje také, takže si na pondělí a úterý přichystejte deštníky. Nejspíš je využijete, byť jenom na chvíli.
Pondělí a úterý bude deštivé
Teploty postupně klesnou na 25 °C a v obou dnech očekáváme oblačno až zataženo, na většině území se hlavně v průběhu úterý rozprší, ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Ty ostatně zažijeme již v neděli, a hlavně v pondělí, kdy se nad naším územím začnou mísit s přeháňkami. Občasný déšť by pak v úterý mohl zasáhnout v menších intervalech celé území Česka.
Noční teploty klesnou na 19 až 14 °C, v dalších dnech budou ještě o pár stupňů klesat. Jak to ale bude vypadat v dalších dnech?
Od středy se počasí uklidní
Od středy zase začnou teploty lehce stoupat, neměly by se ale dostat nad 28 °C, noční teploty klesnou na 17 až 12 °C. Od středy očekáváme už jen lokální přeháňky, ale díky pondělnímu přechodu studené fronty se alespoň na pár dnů zmírní půdní sucho, doplňuje meteoroložka. Dosavadní srážky byly spíše lokálního charakteru, jak můžete vidět na mapě, většina území trpí extrémním suchem.
Právě sucho je největším současným problémem. Pondělní studená fronta bude jen snahou o malou záchranu nejhorších škod, na trvalejší deště si ještě počkáme. Do konce srpna by mělo počasí nějaké přeháňky ještě přinést, jak uzavírá Dagmar Honsová:
Občasné přeháňky přinese i poslední srpnový týden.
Srpen ale nadále zůstane teplý
Teploty kolem dvacítky nebo pod ní ale čekat nemusíme. Dlouhodobá předpověď Českého hydrometeorologického ústavu ale i toto období stále vidí jako teplotně nadpůrměrné.
Zdroje článku: chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková