Křupavé cuketové kuličky s tvarohovým překvapením: Zdravá večeře pro celou rodinu!

Cuketové kuličky připravuji, když už je doma cuketa skoro všude a nikomu se nechce vařit potřetí za sebou stejná . Recept je polévka jednoduchý, zasytí a díky tvarohu uvnitř nepůsobí vysušeně, což je u podobných zeleninových směsí docela podstatné. Hodí se i pro děti, protože na první pohled nevypadají až tak zeleninově. A to někdy rozhoduje víc než dlouhé vysvětlování u stolu.
Je tu ale jedno pravidlo, které se nevyplácí obejít:
cuketu je potřeba pořádně vymačkat. Ne jen lehce, opravdu důkladně. Když to člověk podcení, směs se začne rozpadat, bude nutné sypat další a další strouhanku a výsledek se z snadno promění v těžkou kouli. Nejlépe funguje lehké večeře mladá cuketa, hrubé struhadlo a asi deset minut na vypocení se solí. Podle Healthline má cuketa málo kalorií, obsahuje vitamin C, draslík i antioxidanty a díky vodě a vláknině je příjemně lehká. Jenže právě ta voda umí v receptu nadělat víc škody než užitku. Recept na jednoduché cuketové kuličky
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme Suroviny na cuketové kuličky 300 g mladé cukety 1 lžička soli 1 ks vejce 200 g tvarohu 25 g nastrouhaného parmazánu 80 g strouhanky 2 lžíce oleje na potření nebo smažení Na podávání rajčatové sugo dušená rýže případně jen dip Postup přípravy šťavnatých smažených kuliček z cukety
1.
Cuketu nastrouhejte nahrubo, promíchejte se solí a nechte zhruba 10 minut vypotit. Potom ji přes cedník nebo v utěrce opravdu pečlivě vymačkejte.
2. Do mísy dejte vymačkanou
cuketu, přidejte vejce, tvaroh, parmazán a strouhanku. Všechno promíchejte a směs nechte asi 5 minut odstát, aby strouhanka stihla pojmout zbytek vlhkosti.
3. Mokrýma rukama tvarujte menší kuličky, vyjde jich přibližně 12 kusů. Když je směs příliš řídká, přisypte trochu strouhanky, ale s mírou.
Foto: Cooky.cz, Když cuketa nechce být příloha: Cuketové kuličky jsou křupavé zvenku, šťavnaté uvnitř a mizí rychleji než řízky
4. Kuličky můžete smažit na pánvi v tenké vrstvě
oleje, asi 3 až 4 minuty z každé strany. Nebo je dát péct do trouby na 200 °C přibližně na 20 minut. V polovině pečení je obraťte.
5. Podávejte s ohřátým
rajčatovým sugem a dušenou rýží. Funguje to i bez rýže, třeba jen se salátem, ale se sugem je to jistota. Skvěle se hodí i jen tak s nějakým dipem.
TIP: Do směsi lze přidat i kousek prolisovaného česneku nebo lžíci nasekaných bylinek. Nejčastěji se používá petrželka. Co když chcete jinou verzi?
Možné to je. Místo parmazánu lze použít jiný výraznější sýr, jen je dobré počítat s tím, že slanost bude jiná. Někdo přidává i jemně nastrouhanou cibuli nebo pórek, což připomíná řecké cuketové kuličky zvané kolokithokeftedes. Tam se běžně přidávají také bylinky a mouka.
Kdo nechce smažit, může sáhnout po troubě nebo horkovzdušné fritéze. U tohohle receptu to dává smysl. Kuličky nejsou tak těžké a kuchyň pak nevypadá, jako by se v ní bojovalo s olejem. Před pečením je ale lehce potřete olejem, jinak zůstanou bledé a suché.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, částečně upraveno AI, Renata Malíková