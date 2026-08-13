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Přívalové deště nemusí být hrozbou. Jak správně vyřešit retenci, vsakování a ochranu pozemku

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Dlouhá období sucha střídaná intenzivními přívalovými srážkami staví majitele domů před nelehký úkol. Musí zvládnout výkyvy počasí, splnit legislativní požadavky při stavebním řízení a zároveň udržet zahradu zelenou. Klíčem k úspěchu je nenechat dešťovou vodu odtéct do přetížené kanalizace, ale efektivně ji zadržet přímo na pozemku. Moderní hospodaření s vodou pod povrchem zahrady dnes sází na systémové prvky s vysokou pevností a snadnou údržbou, které efektivně hospodaří s každým litrem a šetří místo na pozemku.
Stormbox system

Stormbox system

Zdroj: wienerberger
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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