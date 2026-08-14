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Srpnový úplněk doprovodí téměř úplné zatmění. Tato znamení mají podle astrologie uzavřít starou kapitoluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Konec srpna přinese jednu z nejvýraznějších měsíčních podívaných letošního roku. Úplněk 28. srpna doprovodí hluboké částečné zatmění, při kterém bude zakryta téměř celá plocha Měsíce. Astrologie přisuzuje tomuto okamžiku význam především pro Ryby, Panny, Blížence a Střelce.
Srpnový úplněk doprovodí téměř úplné zatmění. Tato znamení mají podle astrologie uzavřít starou kapitolu
Zdroj: Shutterstock
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