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Největší chyba chovatelů slepic za deště není to, co si myslíte. Problém není venku, ale uvnitř kurníku

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Amoniak při 25 ppm už poškozuje sliznice horních dýchacích cest slepic, a v uzavřeném kurníku za deštivé noci dokáže koncentrace vyskočit na dvojnásobek.
Největší chyba chovatelů slepic za deště není to, co si myslíte. Problém není venku, ale uvnitř kurníku

Největší chyba chovatelů slepic za deště není to, co si myslíte. Problém není venku, ale uvnitř kurníku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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