Největší chyba chovatelů slepic za deště není to, co si myslíte. Problém není venku, ale uvnitř kurníku

Většina hobby chovatelů reaguje na vytrvalý déšť instinktivně: stáhne hejno pod střechu a zavře dvířka. Logika zní rozumně, jenže právě v tu chvíli začíná problém, o kterém se mluví mnohem méně než o mokrém výběhu. Uvnitř kurníku se hromadí vlhkost z trusu, z dechu ptáků i ze zatečené vody. Bakterie v tomto prostředí rozkládají kyselinu močovou a uvolňují amoniak. Během jediné noci, zvlášť na jaře nebo na podzim, kdy chovatel sníží větrání kvůli chladnějšímu vzduchu, může hladina tohoto plynu vystřelit z odpoledních 10–15 ppm na 40–60 ppm, jak dokumentuje
University of Georgia. Slepice pak celou noc dýchají směs, která jim ničí sliznice, dráždí oči a tlumí chuť k jídlu. Proč vlhká podestýlka ohrožuje hejno víc než samotný déšť
Kuřecí trus obsahuje zhruba 70 % vody. I bez jediné kapky zatečené zvenčí tedy hejno samo výrazně zvyšuje vlhkost pod střechou, hlavně pod bidly a v okolí napáječek. Podle dat University of Georgia bývá produkce amoniaku v blízkosti napájecích linií až čtyřnásobná oproti sušším částem podlahy. Přidejte k tomu deštěm nasáklou slámu, špatně odtékající kondenzát na stěnách a minimální proudění vzduchu. Výsledek: relativní vlhkost v kurníku přesáhne doporučené pásmo 50–70 % a podestýlka se promění v líheň bakterií.
Jednoduchá zkouška prozradí stav okamžitě. Stačí sevřít hrst podestýlky v dlani. Pokud po rozevření drží pevnou kouli, lepí se a zapáchá, prostředí už překročilo bezpečnou mez. Orientační data
ČHMÚ ukazují, že v červenci připadá průměrně téměř 11 dnů se srážkami nad 1 mm, v srpnu necelých 10 a v září přes 8. Dvou- až třídenní mokré okno, kdy podestýlka mezi epizodami nestihne proschnout, proto v českém létě a na začátku podzimu představuje reálnou a opakující se hrozbu. Kdy amoniak v kurníku překročí nebezpečnou hranici
Veterinární literatura stanovuje práh poškození mukociliárního aparátu (tedy řasinkového epitelu, který čistí horní dýchací cesty) na 25–30 ppm. Při 50–75 ppm hrozí poleptání a vředy rohovky. Postižení ptáci hůř přijímají krmivo, ztrácejí kondici a stávají se snadným terčem sekundárních infekcí. V krajním případě může chronická expozice přispět k úhynu, upozorňuje
MSD Veterinary Manual.
Varovné signály, které chovatel zachytí i bez měřicího přístroje:
Pach – pokud člověk při vstupu do kurníku cítí amoniak, koncentrace už překračuje komfortní zónu slepic. Orosená okna a stěny – kondenzace prozrazuje nadměrnou vlhkost vzduchu. Mokré koláče pod bidly a u napáječek – hlavní ohniska tvorby amoniaku. Změny chování hejna – malátnost, snížený příjem vody a krmiva, znečištěné peří kolem očí a nozder, slyšitelné dýchací obtíže.
Při respiračních příznacích u více kusů nebo při náhlých úhynech je nutné neprodleně kontaktovat veterináře a vyloučit infekční příčinu.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jak správně větrat kurník, aniž by slepice trpěly průvanem
Klíčový princip zní jednoduše: vlhký a teplý vzduch stoupá, proto ho odvádějte horní částí kurníku. Štěrbiny nebo otvory umístěné těsně pod hřebenem střechy fungují jako přirozený komín. Přívod čerstvého vzduchu směřujte tak, aby proudil nad nocujícími slepicemi ke stropu, nikoliv přímo přes bidla. V praxi to znamená:
Ponechat vysoké větrací otvory otevřené i za deště, chrání je přesah střechy. Případné okno otevírat částečně a výše, než sedí hejno. Vyhnout se utěsňování kurníku „na pevno“, uzavřený prostor bez výměny vzduchu je za vlhkého počasí horší variantou než mírný průchod vzduchu.
Hobby chovatel nemusí počítat statický tlak ani instalovat ventilátory. Stačí zajistit, aby vzduch měl kudy odejít nahoře a kudy přijít dole nebo ze strany, a aby proud neofukoval přímo spící ptáky.
Podestýlka za deště: co vybrat a jak často měnit
Na českém trhu jsou běžně dostupné tři materiály: sláma, hobliny a konopné pazdeří. Výrobci pazdeří uvádějí vyšší savost než u zbylých dvou variant, jde ovšem o komerční tvrzení; nezávislé české srovnání pro hobby kurníky se nám dohledat nepodařilo. Z praktické zkušenosti a logiky materiálu lze opatrně doporučit hobliny nebo pazdeří před slámou: sláma rychleji slehne, hůř se lokálně vybírá a za vlhka tvoří kompaktní vrstvu, pod níž se drží trus a vlhkost.
Univerzální interval výměny po dnech neexistuje. Autoritativní zdroje z
University of Minnesota doporučují denní kontrolu a okamžité odstranění mokrých, zapečených ploch. Během vícedenního deště to může znamenat zásah i dvakrát denně, ráno a večer před usednutím hejna na bidla. Čerstvou suchou vrstvu přisypejte hlavně pod bidla a kolem napáječek, tedy tam, kde vlhkost narůstá nejrychleji. Co dělat, když slepice po deštivém víkendu zjevně strádá
Oddělte postiženého ptáka do suchého, teplého a klidného boxu. Zajistěte dostatek čisté vody, dehydratace po dnech v dusném prostředí bývá častější, než si chovatelé připouštějí. Současně zkontrolujte zbytek hejna a stav kurníku: odstraňte mokrou podestýlku, otevřete větrání, přisypte suchou vrstvu. Pokud se respirační obtíže objeví u více kusů najednou, situace vyžaduje veterinární vyšetření, protože za podobnými příznaky se může skrývat i infekční onemocnění.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková