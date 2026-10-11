Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Následující týden přinese zvyšování teplot. Blíží se však další zlom v počasí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Týden, který čeká před námi, už bude ryze podzimní. Čekají nás oblačné nebo zatažené dny s teplotami mezi 10 a 15 °C. Ty se sice budou postupně zvyšovat, ale ke konci týdne nás čeká výrazná změna.
Následující týden přinese zvyšování teplot. Blíží se však další zlom v počasí

Následující týden přinese zvyšování teplot. Blíží se však další zlom v počasí

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:00

Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
V krajině stále přetrvává sucho. Navzdory deštivým dnům a poklesu teplot
V krajině stále přetrvává sucho. Navzdory deštivým dnům a poklesu teplot
Víkend z velké části proprší. Mapy ukazují, kde bude srážek nejvíce
Víkend z velké části proprší. Mapy ukazují, kde bude srážek nejvíce

Do Česka přišel pravý podzim a víkend to prokáže v plné parádě. Čekají nás deštivé a velmi větrné dny a...

Připravte si deštníky a pláštěnky. Až na výjimky nám víkend z velké části proprší
Připravte si deštníky a pláštěnky. Až na výjimky nám víkend z velké části proprší

Do Česka přišel pravý podzim a víkend to prokáže v plné parádě. Čekají nás deštivé a velmi větrné dny a...

Británii zasáhne 551 mil dlouhá stěna deště a sněhu, aneb proč číst předpověď správně
Británii zasáhne 551 mil dlouhá stěna deště a sněhu, aneb proč číst předpověď správně

Předpovědní mapy jsou skvělým nástrojem, jak se vyznat v počasí a častokrát nám toho poví mnohem více, než...

Británii měla zasáhnout 551 mil dlouhá stěna deště a sněhu, aneb proč je důležité umět číst předpověď počasí
Británii měla zasáhnout 551 mil dlouhá stěna deště a sněhu, aneb proč je důležité umět číst předpověď počasí

Předpovědní mapy jsou skvělým nástrojem, jak se vyznat v počasí a častokrát nám toho poví mnohem více, než...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.