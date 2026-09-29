Na podzim vnikají do domů a působí popáleniny. Když se objeví, je zle

Signál, který byste neměli ignorovat
Představte si, že otevřete dveře do sklepa a v rohu zahlédnete temné, lesklé stvoření, které se pomalu vine po studené zdi. Desítky drobných nožiček vytváří při pohybu hypnotickou vlnu. Když se tvorečka pokusíte chytit, stočí se do dokonalé spirály a na prstech vám zůstane hnědá skvrna připomínající popáleninu.
Takové setkání zažívají každý podzim tisíce lidí. A málokdo tuší, že tato návštěva není náhodná – mnohonožky vám sdělují něco důležitého o stavu vašeho domova.
Tvorové s dvojím životem
Mnohonožky patří do třídy Diplopoda a tvoří samostatnou skupinu v rámci stonožkovců. Na první pohled vypadají jako vzdálení příbuzní hmyzu, ve skutečnosti však představují zcela odlišnou vývojovou linii členovců. Jejich název odkazuje na charakteristickou stavbu těla: každý segment nese dva páry nožek, což jim dává typický vzhled nekonečné stonožky.
V našich zeměpisných šířkách jich žije osmdesát až šestaosmdesát druhů. Nejčastěji se do lidských obydlí dostává oblanka sídelní, která na podzim hromadně migruje z venkovního prostředí. Dalšími běžnými návštěvníky jsou prstencovka černá – tmavě lesklá, několik centimetrů dlouhá – a dlouženka slepá, drobná bělavá stonožka s nápadnými červenými skvrnami po stranách těla.
Tyto červené skvrny nejsou pouhou ozdobou. Ukrývají žlázy produkující obranné chemikálie, které mnohonožky chrání před predátory. A právě tyto látky mohou způsobit nepříjemné problémy i lidem.
Chemická obrana místo zubů
Mnohonožky nemají jedové žlázy, nevyzbrojují se kusadly ani žihadly. Jejich zbraní je chemie. Když se cítí ohroženy, vylučují z bočních žláz koktejl dráždivých sloučenin. Válcovité druhy, které nejčastěji pronikají do domů, produkují především benzochinony – organické látky s výrazným, nepříjemným zápachem.
Kontakt s těmito sekrety vyvolává na pokožce pálení, zarudnutí a charakteristické hnědé zabarvení, které může přetrvávat i několik týdnů. Skvrny připomínají popáleniny nebo modřiny, což může být matoucí zejména u dětí. Ve vzácných případech se objevují puchýře a otoky.
Pokud se sekret dostane do očí, následuje slzení a zánět spojivek. Systémové zdravotní komplikace sice popsány nebyly, ale lokální příznaky dokážou být velmi nepříjemné. Proto platí základní pravidlo: mnohonožek se nedotýkejte holýma rukama.
Když už k náhodnému kontaktu dojde, postižené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou. Před umytím rukou se v žádném případě nedotýkejte očí ani obličeje. Při zasažení oka vyplachujte velkým množstvím čisté vody. Silné pálení, puchýře nebo přetrvávající oční potíže jsou signálem k návštěvě lékaře.
Podzimní exodus: Proč právě teď?
Mnohonožky žijí skrytě v půdě, pod kameny, v mulči a vrstvách hnijícího listí. Tam rozkládají odumřelou rostlinnou hmotu a pomáhají vytvářet humus. Jejich existence je úzce svázána s vlhkostí – i přes tvrdý krunýř snadno ztrácejí vodu a vysychají.
Dvakrát do roka – na jaře a na podzim – se však jejich poklidný život mění v hromadnou migraci. Spouštěčem jsou výrazné změny počasí: silné deště, náhlé sucho nebo pokles teplotí. Na podzim navíc ubývají zásoby potravy a mnohonožky hledají vhodné místo k přezimování.
A právě v těchto chvílích se mohou náhle objevit ve velkém počtu v lidských obydlích. Vnikají skrz netěsnosti u základů, spáry kolem dveří, praskliny u oken nebo otvory kolem instalací. Cílí především na vlhká a tmavá místa: sklepy, garáže, koupelny a prádelny.
Co vám mnohonožky ve skutečnosti říkají
Mnohonožky ve vašem domě samy o sobě nejsou problém. Jsou pouze viditelným příznakem skrytého stavu domu. Normální vlhkost v bytě je pro ně příliš nízká – obvykle uhynou během jednoho až dvou dnů. Nemohou se rozmnožovat, nepoškozují konstrukci budovy, nábytek ani potraviny.
Pokud se však ve vašem sklepě nebo přízemí objevují opakovaně a ve větším počtu, znamená to jediné: vlhkost v budově je příliš vysoká. A to už je vážný signál, který by měl každého majitele nemovitosti znepokojit. Dlouhodobě zvýšená vlhkost totiž ohrožuje nejen stavební konstrukci, ale i zdraví obyvatel.
Jak podzimní invazi zastavit
Řešení nespočívá v chemickém boji. Klíč leží v odstranění příčiny, ne příznaku. Začněte vysušením kritických prostor – sklepů, garáží, koupelen. Zajistěte pravidelné větrání. Opravte netěsnosti, prasklé okapy a vadné svody dešťové vody.
Utěsněte spáry u základů, kolem dveří, oken a všech instalačních prostupů. Odstraňte z okolí domu hromady mokrého listí, prken, kamenů a kůry, které slouží jako ideální úkryt. Omezte intenzivní zálivku a mulčování těsně u zdí budovy.
Jednotlivé jedince odstraňte mechanicky, aniž byste se jich dotýkali: smeťte je kartáčem na lopatku nebo přemístěte v nádobě ven, směrem pryč od vchodu. Chemické prostředky jsou zřídka nutné a masovou migraci stejně nezastaví. Pokud už je musíte použít, aplikujte je venku podle pokynů na etiketě.
Dvojí tvář mnohonožek
V zahradě jsou mnohonožky obvykle prospěšnými pomocníky. Rozkládají organickou hmotu a obohacují půdu. Problém nastává, když se jich vyskytuje nadměrné množství. Některé druhy, včetně dlouženky slepé, mohou poškozovat klíčící semena, sazenice, kořeny a plody ležící na zemi – například jahody.
I zde platí, že prevence je účinnější než likvidace. Odstraňte přebytečné hnijící zbytky a zvedněte plody ze země na podložky nebo síťky.
Poselství z podzemí
Mnohonožka ve sklepě není důvod k panice. Je to tichý posel přinášející varování: Ve vašem domě je příliš vlhko. Nevyžaduje chemický útok, ale pozornost a péči o stavbu. Odstraňte ji bez dotyku, utěsněte vstupní cesty a vyřešte problém s vlhkostí.
A až příští podzim otevřete dveře do sklepa, možná tam už žádná spirálovitě stočená návštěva nebude. Protože nejlepší obrana proti mnohonožkám je suchý, dobře utěsněný dům.
Zdroje článku: farmer.pl, ireceptar.cz, wikihow.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová