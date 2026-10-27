Můžeme být normální?

Často to na mě padne, ať už během běžné práce v ordinaci nebo při návštěvách odborných konferencí a symposií. Nemoc je tak složitá, roztáčí celý bludný kruh dalších nemocí a přidružených nepříjemností. Tak proč se nestaráme o ZDRAVÍ?
Často si vybavím ty komplexní, zamotané, neuvěřitelně složité grafy, pavouky, statistiky. Přesně taková je totiž nemoc. Takový je stav chorobný - zahlcující, nepřirozený, nepříjemný. Vzniknuvší z čeho? Často přesně z toho: nepřirozeného, přehnaného.
Člověk, tvor odstřižený
Řekněme si to na rovinu - jako lidé jsme jediní tvorové, kteří se dokázali odstřihnout od svých přirozených instinktů, potřeb, od přírodního prostředí. Samozřejmě že bez přírody nepřežijeme - dýcháme, zachycujeme sluneční svit, jíme ne šroubky a čipy, ale obilí. Ale zároveň děláme, jako by nás tato závislost na přírodě obtěžovala, a vyvíjíme snahy se z přírody vymanit, ovládnout jí, snad i popřít svou přirozenost živoucího organismu.
Dejme mi tu pilulku
Jsou jistě nemoci, na jejichž rozvoj vliv nemáme, nebo jen minimální. Ale když se bavíme o neustále rostoucích počtech nemocí civilizačních, tam je to jiná písnička! Obezita, cukrovka 2.typu, vysoký tlak...to jsou ty nejčastější z nich. A jak jistě tušíte, na tyto choroby má náš životní styl naprosto zásadní vliv. Což znamená, že je můžeme velice snadno, přirozeně a levně řešit vlastní snahou. Ale víte co? Když přijde do ordinace takový prototyp - muž ve středních letech, obézní, zahlcený prací, s nespavostí a následnou únavou, kterou řeší 10 kávami denně, který celý den sedí buď v kanclu nebo v autě, jí nárazově fast food, dojídá se večer, tak nepřekvapivě zjistíme, že má vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu cukru v krvi. Jako lékařka zaplesám a řeknu: Výborně, teď jděte chlape do sebe, začněte se pravidelně hýbat, přemýšlejte co a kdy chutného, ale rozumného jíte, hoďte se do klidu, věnujte se rodině, vyspěte se, a budete jako rybička - máte to ve svých rukou! No a takový papírově rozumný, studovaný manažer s několika tituly mi řekne: Dejte mi raději prášky...
Škoda...
Místo abychom poslouchali sami sebe, svoje tělo, mysl a přírodu, vytváříme si naprosto nepřirozený nesmyslný životní styl, který ještě ke všemu nazýváme pokrokem. Poručíme větru dešti, přemůžeme spánek i zdravý rozum. A spoléháme na vědu a techniku - pilulka upraví hladiny tlaku, cukru, tuku, injekce odstraní špeky na břiše, no a když je nejhůř, kardiochirurg prošťouchne ucpané tepny v srdci. Ale cítíme se jako páni tvorstva.
Ne, není to pesimistické, jen drsně realistické. Je to škoda a je to ostuda, že se chováme tam krátkozrace a zaplétáme se do zbytečných složitostí, které s sebou nese civilizační nemoc. Se všemi informacemi o zdraví, které máme, už musíme začít moudře zacházet. Jak se to dělá? Takhle: začít podle nich žít! Každý za sebe, zodpovědně, moudře. Nikdo to za nás neudělá, nikdo nás k tomu nedonutí. Nikdo za nás také nenese vinu. Výrobci cigaret, alkoholu, sladkostí? Inu, nejsou to oni, kdo vede vaši ruku do regálu...
Zdroj: autorský text