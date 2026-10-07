Mrazivá historie rodiny Putina: Dětství v chudobě mezi krysami a kuchař krvavých diktátorů!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vladimir Putin vyrustál ve společném bytě.Zdroj: Getty Images
Článek byl publikován 07.10.2026 11:21
Charlotte Štiková (30), která už brzy přivede na svět své miminko, rozhodně nezpomaluje. V osmém měsíci...
Komunální volby klepou na dveře a o přízeň voličů letos nebojují jen ostřílení politici. Na kandidátkách se...
Rok uplynul od chvíle, kdy zemřela Dana Drábová (†64), respektovaná jaderná odbornice a žena, jejíž hlas...
V pondělí 5. října oslavil Rudolf Hrušínský významné životní jubileum, 80. narozeniny. Jeho kolegové z...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- V zahraničí je běžná, Češi by ji chtěli také. Balkonová fotovoltaika není ekonomická a při blackoutu vás nezachrání
- Proč v srdci vzniká tak málo nádorů? Experiment ukazuje ze ji doslova utluče svým neustálým pohybem
- NASA zkoumá záhadnou díru na Měsíci. Může to být vstup do podzemí
- Přestaňte klikat do Google Maps. Umí triky, které vám ušetří nervy za volantem. Většina řidičů je roky přehlíží