Modrá laguna by dnes neprošla. Brooke Shields bylo 14 let, Christopher Atkins natáčel nahé scény bez dubléra

Modrá laguna, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. TV Nova Modrá laguna, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. TV Nova Modrá laguna, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. TV Nova Modrá laguna, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. TV Nova Modrá laguna, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. TV Nova Modrá laguna, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. TV Nova Modrá laguna, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. TV Nova Modrá laguna, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. TV Nova Modrá laguna, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. TV Nova
V dobrodružném snímku Modrá laguna z roku 1980 hrají zásadní roli scény bez oblečení, kvůli kterým původně zvažovaní herci role odmítali. Čtrnáctiletou Brooke Shields nakonec v intimních záběrech nahradila o osmnáct let starší žena, jež na ostrov přijela trénovat delfíny. Plavovlasý Christopher Atkins zase před kamerou trávil tolik času bez oblečení, že podle svých slov dostával i po letech nabídky na role vyžadující odhalené pozadí. Dvě děti opuštěné na tichomořském ostrově
Bratranec se sestřenicí Richard a Emmelina ztroskotají společně s lodním kuchařem Paddym na opuštěném ostrově. Starý námořník je učí základy přežití, ale po čase umírá. Dvojice tak zůstává na plážích zcela sama a s přibývajícím věkem postupně dospívá. Bez vlivu civilizace oba objevují fyzické změny, zamilují se do sebe a narodí se jim syn. Jejich osud se naplní ve chvíli, kdy chlapec na odplavené lodičce sní jedovaté bobule a rodiče se ze zoufalství rozhodnou udělat totéž.
Režisér Randal Kleiser vycházel ze stejnojmenného románu z roku 1908 a původně trval na tom, aby dospívající postavy strávily celý příběh bez šatů. Tento záměr odradil mnoho herců od účasti na filmu. Tvůrce proto několik dní před začátkem natáčení ustoupil a souhlasil, že představitelka hlavní role stráví většinu stopáže alespoň částečně zahalená.
Hlavní hrdinku nahradila cvičitelka delfínů
, představitelce Emmeliny, bylo čtrnáct let, proto se před kamerou nemohla objevit odhalená. Tvůrci jí ve většině scén lepili dlouhé vlasy k hrudníku a pro plavání si najali dablérku, ta si ovšem zlomila záda. Produkce proto oslovila dvaatřicetiletou Kathy Troutt, která v místě chystala delfíny pro podvodní záběry. Žena měla odpovídající postavu a s natáčením intimních pasáží souhlasila. Brooke Shields
Osmnáctiletý
naopak odehrál své záběry sám. Produkce chtěla, aby oba mladí herci vypadali opálení na celém těle, proto jim na pláži postavila ohradu pro společné slunění bez plavek. Atkins později vzpomínal, že se ve společnosti čtrnáctileté kolegyně cítil velmi rozpačitě. Shields navíc podle něj během společných nahých pasáží záměrně odvracela zrak. Christopher Atkins Výškový rozdíl filmaři vyřešili příkopy v písku
Konkurz na roli Richarda přilákal dva tisíce kandidátů a účast zvažovali i
nebo Christopher Reeve. Režisér part nabídl Mattu Dillonovi i Williemu Aamesovi, oba ale účinkování odmítli kvůli požadovanému svlékání. Aames přitom o dva roky později přijal nabídku do žánrově velmi podobného snímku Ráj, kde se před kamerou obnažil. Roli v Modré laguně tak získal Atkins, kterému maskéři museli natrvalit vlasy, aby působil více divoce. John Travolta
Problémy provázely i obsazování Emmeliny, kterou chtěla hrát Jennifer Jason Leigh, ale otec jí hereckou účast zakázal. Brooke Shields filmařům vyhovovala, měřila ovšem 178 centimetrů, čímž o deset centimetrů převyšovala Atkinse. Režisér nechal na pláži vykopat mělké příkopy, ve kterých herečka při společných scénách chodila, aby po boku svého partnera vypadala menší. O rok později dívka povyrostla na 183 centimetrů a Atkins její tehdejší výšku přirovnal k Soše svobody.
Díky filmu objevili nový druh leguána
Záběry exotické přírody nečekaně pomohly k zoologickému objevu na soukromém fidžijském ostrově Nanuya Levu. Když se na snímek podíval herpetolog John Gibbons, všiml si plaza, kterého nedokázal zařadit. Vydal se proto přímo na místo natáčení a v roce 1981 zde vědec skutečně objevil a popsal zcela nový druh, leguána fidžijského.
Při natáčení se objevila i další skutečná zvířata. Představitel námořníka Leo McKern si nechal do úst vložit živého kraba a čekal na povel ke klapce, aby mu korýš mohl vylézt z pusy ven. Jiné zvířecí scény si ovšem vyžádaly speciální efekty, například žraloka ve vodě představovala dutá gumová maketa, uvnitř které plavali dva potápěči.
Záběry potápějícího se kojence vznikly v bazénu
Natáčení s malými dětmi si vyžádalo přísná bezpečnostní opatření. Scény, ve kterých kojenec plave pod hladinou, nevznikaly v oceánu, ale ve vnitřním bazénu s využitím několika různých nemluvňat. Záběry, kde se Richard a Emmelina koupou se svým potomkem společně, filmaři pro jistotu natočili s použitím umělé figuríny.
Tvůrci se zároveň snažili využít místní obyvatele pro autentičtější vyznění příběhu. Hudbu a tanec lidojedů tak předvedli skuteční obyvatelé ostrova Fidži, kteří ve filmu kanibaly přímo hráli.
Pět měsíců ve stanech a absence pitné vody
Základní štáb se potýkal s náročnými logistickými podmínkami. Ačkoli filmaři pracovali i na Maltě a na Jamajce, velkou část času strávili na soukromém fidžijském ostrově, kde chyběla pitná voda. Herci i technici zde museli necelých pět měsíců žít v provizorních stanech.
Snímek stál 4,5 milionu dolarů a v severoamerických kinech utržil téměř 59 milionů, čímž se stal dvanáctým komerčně nejúspěšnějším filmem roku 1980. Kritika ho však strhala a Brooke Shields si za svůj herecký výkon odnesla historicky první Zlatou malinu pro nejhorší herečku.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, people).