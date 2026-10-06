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Moderní konflikty vyžadují moderní financování. Europarlament schválil program AGILE

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Mozaiku evropských obranných programů nově doplňuje AGILE, který poskytne rychlé peníze na přelomové technologie využitelné na bojišti. Jako pilotní program zatím nabídne „jen“ 115 milionů euro.
AGILE, Evropský parlament, obranné inovace, obrana

AGILE, Evropský parlament, obranné inovace, obrana

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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