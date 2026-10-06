Moderní konflikty vyžadují moderní financování. Europarlament schválil program AGILE

Mozaiku evropských obranných programů nově doplňuje AGILE, který poskytne rychlé peníze na přelomové technologie využitelné na bojišti. Jako pilotní program zatím nabídne jen 115 milionů eur, pokud se však osvědčí, do budoucna to může být výrazně více.
Europoslanci dali v úterý „poslední razítko“ na
, který podpoří obranné inovace. Unikátní je v tom, že má celý proces finanční podpory a zavedení nové technologie do praxe na bojišti výrazně zrychlit, protože si to moderní konflikty, jako ten na Ukrajině, žádají. nový program AGILE
Podpory se má dočkat okolo 30 projektů. „Vyšší rychlost“ se má projevit jak při schvalování žádostí (4 měsíce místo několika let u jiných programů), tak při implementaci novinek do vojenské reality (horizont 1 až 3 let).
Válka na Ukrajině výrazně ovlivnila také oblasti, do kterých mají peníze jít. „Jsou to drony, protidronová ochrana, řídicí systémy, protivzdušná obrana a vojenské komunikační a satelitní systémy,“ vyjmenovala na nedávné debatě k tématu
Radka Konderlová, bývalá vrchní ředitelka Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR. S těmito oblastmi pak souvisejí také umělá inteligence, kvantové technologie nebo robotika.
Pokud vše půjde podle plánu, od ledna 2027 bude k dispozici 115 milionů eur. „Není to žádná přelomová částka, v obraně to je zrnko písku. Ale zároveň můžu říct, že se počítá s tím, že v dalším plánovacím období už by to měla být miliarda eur,“ uvedl europoslanec
Jan Farský (STAN, EPP). Záležet bude na tom, jestli se tato novinka osvědčí.
EU dál rozšiřuje seznam „obálek“, ze kterých je možné platit obranné projekty. Nový nástroj AGILE se má zaměřit na rychlé investice do přelomových technologií, které mají zmodernizovat armády.
České stopy v programu
Program má několik českých stop, stínovým zpravodajem legislativy byl právě europoslanec Farský. Ten podle svých slov vidí v AGILE podobné rysy jako u americké agentury DARPA, která podporuje mimo jiné tzv. disruptivní technologie.
Do podoby programu promluvily i české firmy, s připomínkami přišla například Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. Její prezident
Jakub Karas potvrdil, že několik českých firem má určitě v plánu se do AGILE zapojit a podá žádost o financování.
Peníze zamíří hlavně k malým a středním podnikům, start-upům a scale-upům, v projektech ale nakonec (i díky českému přispění) mohou figurovat i velké korporace. Sehrají roli jako subdodavatelé nebo partneři, kteří menším hráčům pomohou s certifikací nebo s integrací do armádních dodavatelských řetězců.
Tento krok ocenil například
Lubomír Kovařík, předseda Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory ČR. „Kombinace obou dvou, jak těch startupových myšlenek, případně aktivit malých firem, tak velkých firem, je správná,“ prohlásil.
Pavel Bajer z Univerzity obrany zase vyzdvihl to, že rychlost a flexibilita programu AGILE je něco, co v EU chybělo.
„Sledujeme válku na Ukrajině nebo různé jiné konflikty, kde je vždycky zapotřebí rychlá reakce. Současné nástroje jsou opravdu pomalé. Zrovna jsme podávali přihlášku návrhu do Evropského obranného fondu, a pokud to vyjde, (
s projektem) začínáme 1. 1. 2028. To je opravdu dlouhá doba,“ uzavřel vedoucí Katedry letecké techniky.
České firmy mají co nabídnout evropské obraně. Chci, aby měly i přístup k financování, které pomůže jejich nápady proměnit v praxi.— Jan Farský (@JanFar_sky)
Program Obrana nové generace (AGILE), který jsem v Evropském parlamentu vyjednal, nabízí tři miliardy korun na obranné inovace. O podporu se mohou… pic.twitter.com/TmmuKiLzlE October 2, 2026