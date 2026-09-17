Mimořádná situace. Kvůli bombové hrozbě evakuuje nemocnice v Hořovicích pacientyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mimořádná situace. Kvůli bombové hrozbě evakuuje nemocnice v Hořovicích pacienty
Velké manévry se odehrály ve čtvrtek dopoledne v Ořechové ulici v plzeňské části Slovany. Z oken jednoho z...
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Hokejisté Plzně porazili v úvodním extraligovém kole Liberec a navázali na výsledkově povedenou předsezonní...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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