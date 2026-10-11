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Měla jsem tě mít ráda, jaký jsi, říká režisérka svému závislému bratrovi

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Dennívýzva
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Osobní dokument Pepy Lubojacki o závislosti, bezdomovectví a rodinné bezmoci nestaví na jednoduchých odpovědích. Režisérka nechává diváka nahlédnout do života svého bratra a dalších blízkých, ale zároveň odhaluje vlastní podíl…
Měla jsem tě mít ráda, jaký jsi, říká režisérka svému závislému bratrovi

Měla jsem tě mít ráda, jaký jsi, říká režisérka svému závislému bratrovi

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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