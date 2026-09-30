Manželský pár vyhrál 3,27 miliard korun. Polovinu z toho rozdali

Když Frances Connolly na Nový rok 2019 zjistila, že drží v ruce tiket s výherní kombinací EuroMillions, nebouchla šampaňské ani neuspořádala divokou oslavu. Spolu s manželem Patrickem si v tichosti uvařili šálek čaje a vytáhli papír s tužkou. Sepsali seznam padesáti jmen – přátelé, příbuzní, lidé, kterým chtěli pomoci jako prvním. Výhra ve výši 134 milionů eur (přes 3,27 miliardy korun) jim otevřela dveře k životu, o jakém většina lidí jen sní. Oni se však vydali úplně jinou cestou.
Peníze nejsou k hromadění, říká bývalá učitelka
Frances, která celý život pracovala jako sociální pracovnice a učitelka, nikdy netoužila po majetku pro majetek samotný. Jakmile měla jistotu, že budoucnost jejích dětí je finančně zajištěna, zbývající část výhry pro ni ztratila osobní hodnotu. „Neviděla jsem jediný důvod si takové jmění nechávat jen pro sebe,“ vysvětlila později svůj postoj.
Manželé Connollyovi žili před výhrou čtvrt století v severovýchodní Anglii nedaleko města Hartlepool, kde Frances učila a Patrick pracoval ve stavebnictví. Jejich každodenní realita byla prostá – práce, rodina, přátelé z okolí. Právě tato zkušenost s běžným životem jim ukázala, kde skutečně chybí pomoc a kde mohou peníze opravdu něco změnit.
Inspiraci k systematické charitě našla Frances u americké country legendy Dolly Parton. Zpěvačka po celý život investovala do vzdělávání dětí a podpory chudých komunit na jihu USA. Frances její přístup fascinoval natolik, že se rozhodla s nečekaným bohatstvím naložit smysluplně.
Nadace PFC Trust rozdala už přes 1,6 miliardy korun
Krátce po výhře manželé založili nadaci PFC Trust, která dnes systematicky podporuje projekty v regionu, kde Frances s Patrickem strávili většinu dospělého života. Zaměřují se na zlepšení životních podmínek místních obyvatel – od komunitních center přes sportovní kluby až po programy pro mladé lidi bez vyhlídek.
Podle britského deníku The Independent už nadace rozdělila zhruba 67 milionů eur, tedy více než polovinu původní výhry. Peníze proudí výhradně prostřednictvím ověřených charitativních organizací a pečlivě vybraných místních projektů. Frances s Patrickem osobně dohlížejí na to, aby každá libra doputovala tam, kde je skutečně potřeba.
Přestože by si mohli dovolit vily, jachty či soukromá letadla, manželé Connollyovi žijí dál poměrně nenápadně. Nevystěhovali se do exotické destinace, nezměnili okruh přátel ani životní styl. Jejich příběh je důkazem, že obrovské bohatství nemusí nutně znamenat odtržení od reality – může být naopak mostem k tomu, aby se realita pro ostatní stala o něco lepší.
Pozor na podvodníky zneužívající jejich jména
Štědrost manželů Connollyových bohužel přilákala i pozornost kriminálníků. Po celém světě se objevily podvodné zprávy, v nichž se pachatelé vydávají za Frances nebo Patricka a slibují lidem podíl z jejich charitativních darů. Výměnou požadují bankovní údaje nebo platby předem.
Manželé opakovaně varovali veřejnost, že nikdy nekontaktují jednotlivce přímo s nabídkou peněz. Veškeré příspěvky rozdělují výhradně skrze nadaci PFC Trust a prověřené partnery. Každý, kdo obdrží zprávu s nabídkou „podílu na výhře Connollyových", by měl okamžitě kontaktovat policii.
Příběh Frances a Patricka ukazuje, že opravdové bohatství nespočívá v tom, kolik si necháš, ale v tom, co dokážeš dát. A že i uprostřed konzumní společnosti existují lidé, pro které je smysl života důležitější než číslo na bankovním účtu.
Zdroje článku: bbc.com, lbc.co.uk, goodgoodgood.co, metro.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová