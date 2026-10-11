Majetín v referendu odmítl těžbu písku. Nepomohly ani slevy na jeho nákup

Majetín v referendu odmítl těžbu písku. Nepomohly ani slevy na jeho nákupPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Majetín v referendu odmítl těžbu písku. Nepomohly ani slevy na jeho nákupZdroj: Obec Majetín
Článek byl publikován 11.10.2026 08:21
V prvním kole senátních voleb na Olomoucku a Šumpersku a na Přerovsku voliči senátora nevybrali, žádný z...
Hnutí ANO v Olomouci zvítězilo, nicméně za výsledkem z voleb 2022 citelně zaostalo. Primátorku Miroslavu...
Obrovským překvapením skončily komunální volby v Prostějově, kde vládnoucí ANO jasně porazilo opoziční...
V průběhu pátku a soboty rozhodovali voliči také o složení nového vedení hanácké metropole. První výsledky...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →