Letadlo ze Španělska muselo přistát v Praze. Kvůli dramatickému poplachu muselo změnit směr

Let společnosti Ryanair s označením FR1598 měl v úterý dopoledne přepravit cestující ze španělské Girony do německého Norimberka. Boeing 737-800 s registrační značkou 9H-QDF však do plánovaného cíle v původním čase nedorazil. Kvůli mimořádným bezpečnostním opatřením v Norimberku byl odkloněn na Letiště Václava Havla v Praze, kde neplánovaně přistál. Podle letových záznamů měl stroj do Německa dorazit ve 12:35, avšak jeho cesta se výrazně protáhla. Z Prahy následně odstartoval krátce po 14. hodině a v Norimberku přistál ve 14:32 místního času. Oproti původnímu letovému řádu tak dorazil téměř se dvouhodinovým zpožděním.
Poplach vyvolal let z řeckého Korfu
Za uzavřením norimberského letiště stál incident na palubě jiného dopravního letadla. Boeing 737-800 společnosti Corendon Airlines, který pod číslem XR456 mířil z řeckého Korfu do Norimberka, během přeletu chorvatského vzdušného prostoru odvysílal nouzový kód 7500. Ten v mezinárodním letectví signalizuje možné protiprávní ovládnutí letadla, například jeho únos. Následně se navíc řídícím letového provozu nepodařilo s posádkou navázat běžné rádiové spojení. Kombinace obou okolností vyvolala podezření na závažné bezpečnostní ohrožení. Německé vojenské letectvo proto vyslalo dvě stíhačky Eurofighter ze základny Neuburg an der Donau, které dopravní letadlo doprovodily k Norimberku.
Vyšetřování nakonec ukázalo, že skutečný únos nenastal. Letadlo bezpečně přistálo přibližně ve 12:15 a bezpečnostní složky zahájily kontrolu situace na palubě. Cestující museli nejprve zůstat uvnitř a vystoupit mohli až kolem 13:25. Dopravce následně vysvětlil odeslání nouzového signálu krátkodobou poruchou rádiového komunikačního systému. Během letu podle jeho vyjádření nebyli cestující ani posádka vystaveni skutečnému nebezpečí. Policie při prověřování nezjistila okolnosti, které by nasvědčovaly reálnému bezpečnostnímu ohrožení.
Letiště zastavilo přílety i odlety
Podezření na únos mělo bezprostřední dopad také na ostatní leteckou dopravu. Norimberské letiště dočasně pozastavilo vzlety a přistání, zatímco policie zabezpečila areál a přilehlé komunikace. Na místě zasahovaly rovněž speciální policejní jednotky připravené reagovat na případné ohrožení cestujících. Letadla, která měla v době zásahu přistávat v Norimberku, proto musela zamířit na náhradní letiště. Právě toto opatření se dotklo i letu společnosti Ryanair ze španělské Girony. Provoz se podařilo obnovit přibližně ve 13:25 a uzavřené příjezdové komunikace byly znovu zpřístupněny krátce poté.
Důležitou roli při zásahu sehrál samotný nouzový kód, který posádka letadla z Korfu odvysílala. V evropském letectví se totiž používají různé číselné signály podle charakteru mimořádné situace. Kód 7500 upozorňuje na možné nezákonné zasahování do řízení letadla, zatímco pro ztrátu rádiového spojení je určen kód 7600. Všeobecnou nouzovou situaci pak označuje číslo 7700. Pokud se objeví signál upozorňující na možný únos a současně není možné posádku kontaktovat, musí bezpečnostní složky počítat i s nejzávažnějším scénářem. Právě proto může technická závada vyvolat rozsáhlý bezpečnostní zásah, přestože se později žádné nebezpečí nepotvrdí.
Norimberk řešil už ráno podezřelý dron
Úterní bezpečnostní poplach přitom nebyl prvním problémem, který norimberské letiště během jediného dne postihl. Už mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní upozornili tři piloti nezávisle na sobě na neznámý objekt v blízkosti letiště, který mohl být dronem. Policie zahájila pátrání a do akce zapojila také vrtulník, podezřelý předmět se však nepodařilo najít. Ranní opatření způsobila zpoždění šesti letů a dvě přilétající letadla musela dočasně zamířit do Kolína nad Rýnem a Prahy. Obě později pokračovala do Norimberka. Šlo však o samostatnou událost, kterou nelze zaměňovat s poledním poplachem kvůli možnému únosu a následným odklonem letu Ryanair FR1598.
Zdroje: flightradar24.com, reuters.com, presseportal.de, airport-nuernberg.de, easa.europa.eu