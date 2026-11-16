Test znalostí staročeské kuchyně: Naše babičky tyto věci používaly denně, dnes jejich názvy zná jen hrstka lidí

Na dnešek jsme připravili kvíz pro ty, kteří mají slabost pro staré časy. Budete muset poznat výrazy, bez nichž se staročeská domácnost neobešla.
Kuchyně našich prababiček vypadala úplně jinak než ty dnešní. Nenašli byste v ní elektrické spotřebiče, moderní mixéry ani nepřeberné množství kuchyňských pomůcek. Přesto se v ní vařilo, peklo, zpracovávaly se potraviny a připravovaly zásoby na zimu. Každá hospodyně měla po ruce řadu nástrojů a nádob, které dobře znala a bez kterých se při každodenní práci neobešla. Mnohé z nich měly přitom pojmenování, která dnes už většině lidí nic neříkají. Vzpomenout na ně můžete v našem kvízu na In-Lifestyle.
Kuchyně, která měla svůj řád
Český jazyk se během staletí výrazně proměňoval. Staročeštinou označujeme historickou vývojovou podobu češtiny, kterou dokládají písemné prameny od nejstarších dob až do konce 15. století. Její slovní zásoba, gramatika i výslovnost se od současné češtiny v mnohém lišily. Jazyk se ale samozřejmě nevyvíjel ze dne na den. Některá slova postupně měnila svou podobu i význam, jiná z běžné řeči úplně zmizela.
Změny se nevyhnuly ani pojmenováním předmětů, které lidé každodenně používali. Některé věci přestaly být součástí domácností, protože je nahradilo modernější vybavení, a s nimi postupně zanikla i jejich původní označení. Jindy se samotný předmět používá dodnes, jen mu říkáme jinak. Výrazy jako díže, škopek, máselnice nebo žufánek tak mohou dnešním dětem připadat jako slova z pohádky, zatímco jejich prarodiče ještě vědí, co si pod nimi představit.
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V našem kvízu se proto vypravíme do staré české kuchyně a vyzkoušíme, jestli bychom se v ní dokázali orientovat. Zaměříme se na názvy kuchyňského vybavení, pomůcek k přípravě pokrmů i předmětů, které souvisely s hospodářstvím a zpracováním potravin. Jen malé upozornění: ne všechny výrazy jsou skutečně staročeské v odborném jazykovědném smyslu. Některé pocházejí z pozdějších dob nebo z regionálních nářečí, ale právě i ty patřily ke slovní zásobě našich předků.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ÚJČ, Wikipedie
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