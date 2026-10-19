Krainová se ozvala kvůli videu o influencerkách. Kobzanová přihodila rýpanec a pak přišel útok na vrásky!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Simona KrainováZdroj: herminapress
Článek byl publikován 19.10.2026 09:43
Petr Novotný (79) byl na začátku tisíciletí považovaný za krále televizní zábavy. Lidé z celého Česka ho...
Věra Kirchnerová alias Mia z legendárních Zrádců se stala maminkou a přivedla na svět vytoužené miminko. S...
Herečka Jitka Sedláčková má k zoologickým zahradám blízko především díky natáčení seriálu ZOO, v němž...
Bývalý premiér Mirek Topolánek (70) v pořadu Václava Moravce promluvil o svém boji s rakovinou i nadačním...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Rozešli se po dvaceti letech, ale Křížová Víznera neopustila. Nemocnému herci vaří, pere a uklízí dodnes
- Mladý Viki Cabadaj řádil i v reálném životě: Za nechutné chování dostal 10 měsíců na Pankráci
- Herci z Kroku za krokem se po letech sešli před diváky. Patrick Duffy při setkání vzpomínal na Suzanne Somers
- Šokující rodinná křivda Jiřího Štěpničky. O vilu po slavné matce se soudil dlouhé roky