Silný jihozápadní až západní vítr zasahuje především západní, jižní a střední Čechy, Vysočinu a část severovýchodní Moravy a Slezska. Výstraha začala v některých oblastech platit již v úterý odpoledne, během středy se však větrné počasí rozšířilo na větší území. Nejdelší platnost má varování v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde silný vítr hrozí až do středečních 17 hodin. Stejný čas platnosti se týká také vybraných oblastí Jihočeského, Středočeského a Ústeckého kraje, Pardubicka a Vysočiny. Na severovýchodě republiky, konkrétně v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku, je výstraha vymezena především na dopolední hodiny. Ve všech dotčených oblastech platí nízký stupeň nebezpečí, přesto mohou prudké nárazy způsobovat škody na majetku i komplikace v dopravě.
Vítr může dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině
Nejsilnější nárazy v nižších polohách dosahují podle předpovědi přibližně 55 až 70 kilometrů v hodině. V horských oblastech však může být situace podstatně výraznější, protože otevřené hřebeny a vyšší nadmořská výška umožňují větru dosahovat ještě vyšších rychlostí. Například v Moravskoslezském kraji se na horách očekávají nárazy kolem 90 kilometrů v hodině. Na Sněžce byl během středečního dopoledne zaznamenán náraz přesahující 130 kilometrů v hodině, což ukazuje značný rozdíl mezi podmínkami v nížinách a na horských vrcholech. Prudký vítr navíc doprovází déšť a přeháňky, které se během dne budou postupně vyskytovat především na horách. Nejvyšší denní teploty v Česku mají dosahovat 9 až 14 stupňů Celsia, ve vyšších horských polohách bude výrazně chladněji.
Popadané stromy komplikují dopravu
Silný vítr už způsobil první komplikace zejména na jihu Čech, kde hasiči od úterních 17 hodin do středečního rána zaznamenali 30 výjezdů souvisejících s popadanými stromy a větvemi. Zasahovat museli například v Milevsku, kde vyvrácené stromy zasáhly komunikaci. Podobné situace mohou nastávat také v dalších oblastech, především na silnicích vedoucích lesními úseky a v místech se staršími stromy. Nebezpečné jsou zejména náhlé poryvy, které mohou odlomit větve nebo uvolnit předměty na balkonech, zahradách a staveništích. Vítr může rovněž poškodit elektrické vedení, střechy či méně stabilní konstrukce, přičemž zvýšenému riziku jsou vystaveny zejména starší budovy. Komplikace se mohou objevit také na železnici, pokud spadlé stromy nebo větve zasáhnou koleje či trakční vedení.
Největší nebezpečí hrozí v lesích a na horách
Zvýšená opatrnost je namístě především při pohybu v lesích, parcích a na turistických trasách vedoucích pod vzrostlými stromy. Prudký náraz totiž může odlomit i zdánlivě zdravou větev, která se následně zřítí na cestu nebo zaparkované vozidlo. V horských oblastech představují další riziko otevřené hřebeny, kde se člověk před větrem jen obtížně chrání a kde mohou být nárazy výrazně silnější než v údolích. Lidé by proto měli odložit náročnější horské túry a při pobytu venku se vyhýbat místům s možným pádem stromů. Majitelé domů by měli zkontrolovat upevnění zahradního nábytku, květináčů, lehkých přístřešků a dalších předmětů, které by vítr mohl odnést. Opatrnost je důležitá také při řízení, zejména u nákladních automobilů, autobusů a vozidel s přívěsem, jejichž stabilitu mohou boční nárazy výrazně ovlivnit.
Během večera začne vítr postupně slábnout
Větrné počasí souvisí se zesíleným západním prouděním nad střední Evropou, které přináší také proměnlivou oblačnost a srážky. Během středečního odpoledne a večera by měl vítr na většině území postupně ztrácet na intenzitě, přesto mohou ještě v první polovině noci některé nárazy dosahovat přibližně 55 kilometrů v hodině. Výraznější uklidnění se očekává až během druhé poloviny noci na čtvrtek, kdy by rychlost větru měla na většině území klesnout na 2 až 6 metrů za sekundu. Na horách však mohou silnější nárazy přetrvávat déle, zejména v Jeseníkách a dalších exponovaných oblastech. Zatímco v nižších polohách budou srážky postupně slábnout, na severu Čech a Moravy se mohou déšť nebo přeháňky objevovat také v noci. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat převážně mezi 4 a 8 stupni Celsia.