1. Lázně Hodonín: Jodobromová voda a procházky jihomoravskou krajinou
Hodonínské lázně jsou známé především díky jodobromové vodě, která se získává z hlubinných vrtů. Obsahuje vysoké množství jódu a bromu a využívá se zejména při léčbě onemocnění pohybového aparátu, revmatických potíží a některých cévních onemocnění.
Lázeňská léčba zahrnuje koupele, zábaly a další procedury, které pomáhají při různých zdravotních obtížích. Výhodou je také poloha na jižní Moravě, kde si lze lázeňský pobyt zpestřit výlety do okolí.
Podzimní krajina v okolí Hodonína má své kouzlo. Nedaleko se rozkládají lužní lesy a oblast řeky Moravy, kde se dají podnikat příjemné procházky. Milovníci vína mohou vyrazit také do okolních vinařských obcí.
2. Lázně Lednice: Léčivá voda v sousedství zámeckého parku
Lednice patří k nejkrásnějším místům jižní Moravy. Mnoho návštěvníků sem míří kvůli romantickému zámku, rozlehlému parku a památkám Lednicko-valtického areálu. Méně známé je, že se zde nacházejí také lázně využívající přírodní jodobromovou minerální vodu.
Ta se získává z hlubokého podzemního vrtu a používá se především při léčbě pohybového aparátu. Součástí nabídky jsou minerální koupele a další rehabilitační procedury.
Okolí činí z Lednice výborné místo pro podzimní pobyt. Zámecký park je v tomto období plný barevného listí a procházku si můžete prodloužit až k Minaretu nebo k romantickému Janohradu. Dobrým cílem je také okolí zámeckých rybníků, kde se na podzim mění barvy stromů a hladina vody vytváří krásné scenérie.
3. Konstantinovy Lázně: Klidné místo uprostřed západočeských lesů
Konstantinovy Lázně leží v Plzeňském kraji a patří k nejklidnějším lázeňským místům v Česku. Jejich hlavním přírodním léčivým zdrojem je minerální voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Nejznámější je Prusíkův pramen, který se využívá především při léčbě onemocnění srdce a cév.
Lázeňské procedury zahrnují mimo jiné uhličité koupele, které podporují prokrvení a využívají se v rámci kardiovaskulární rehabilitace. Místní prostředí je navíc příjemně klidné a bez velkého městského ruchu.
Okolní krajina je ideální pro podzimní výlety. Vydat se můžete do lesů v okolí lázní nebo na Hradišťský vrch, odkud se otevírají pěkné výhledy do krajiny. Příjemnou procházku nabízí také samotný lázeňský park, který na podzim získává krásné barvy.
4. Lázně Libverda: Minerální prameny pod Jizerskými horami
Pokud dáváte přednost horám a lesům, stojí za pozornost Lázně Libverda v podhůří Jizerských hor. Jejich historie sahá několik století do minulosti a zdejší minerální prameny jsou známé především obsahem oxidu uhličitého.
Minerální voda se využívá například k uhličitým koupelím a pitným kúram. Lázně se zaměřují na léčbu onemocnění pohybového aparátu, srdce a cévního systému.
Největší předností Libverdy je její okolí. Lázeňské městečko leží v krásné přírodě a nabízí dobré možnosti pro výlety do Jizerských hor. Nedaleko se nachází oblast Jizerskohorských bučin, která patří mezi přírodní památky UNESCO. Na podzim zdejší lesy hrají nejrůznějšími odstíny žluté, oranžové a červené. Za návštěvu stojí také oblíbená výletní restaurace Obří sud, která je jednou z místních dominant.
5. Lázně Kynžvart: Léčivé prameny a čistý vzduch Slavkovského lesa
Lázně Kynžvart najdeme v Karlovarském kraji, na úpatí Slavkovského lesa. Na rozdíl od velkých lázeňských měst působí velmi poklidně. Jejich hlavním přírodním bohatstvím jsou minerální prameny a čisté lesní prostředí.
V okolí se nachází několik minerálních zdrojů, které se využívají při léčebných procedurách a pitných kúrách. Lázně mají dlouhou tradici a jsou známé především léčbou dětských pacientů s onemocněními dýchacích cest, ale také dalšími zdravotními indikacemi.
Podzimní návštěva má své kouzlo zejména díky okolním lesům. Slavkovský les nabízí řadu turistických tras, které vedou mezi stromy, loukami a drobnými přírodními zajímavostmi. Za výlet stojí také nedaleký zámek Kynžvart s rozsáhlým parkem. Ten je na podzim obzvlášť působivý, když se staré stromy zbarví do teplých odstínů.
Kdy pobyt zaplatí zdravotní pojišťovna?
Lázeňská péče není automaticky hrazena každému, kdo se rozhodne vyrazit na několik dní za odpočinkem. Pokud však člověk splňuje zdravotní podmínky stanovené indikačním seznamem, může mu lékař lázeňskou léčbu doporučit a zdravotní pojišťovna ji může schválit.
Existují dva základní typy péče. Při komplexní lázeňské péči pojišťovna hradí léčbu, ubytování i stravu v základním rozsahu. Při příspěvkové péči platí léčebné procedury, zatímco ubytování a stravu si pacient hradí sám.
Konkrétní podmínky se liší podle diagnózy a typu pobytu. O možnosti využít lázně na účet zdravotní pojišťovny je proto nejlepší poradit se s ošetřujícím lékařem. Před výběrem zařízení je také vhodné ověřit, zda má smlouvu s vaší konkrétní pojišťovnou a zda v něm lze absolvovat léčbu odpovídající vašemu zdravotnímu stavu.
Zdroje článku: vzp.cz, laznehodonin.cz, konst-lazne.cz, lednicelazne.cz, lazne-libverda.cz, lazne-kynzvart.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová