Herečka Lucie Benešová se objevila na premiéře komedie Ženy v lihu, která vstoupila do českých kin 12. listopadu. VIPŽivot zaznamenal, že se svěřila i s tím,
jak prožívala účast svého partnera Tomáše Matonohy ve StarDance. Podle webu eXtra se nekonalo žádné nervózní pokukování po obrazovce o samotě. Benešová si na svou roubenku zvanou Beneška pozvala partu kamarádek a z přímého přenosu udělala hlučnou dámskou jízdu. „Fandily jsme a křičely,“ shrnula atmosféru, která zní spíš jako hospodský kvíz než jako napjaté sledování manželova tangového kroku. Beneška: chalupa pro čtrnáct lidí a jeden fanclub
Beneška není ledajaká chalupa. Benešová ji veřejně prezentuje jako svůj splněný sen, roubenou chalupu v Jindřichově v Jizerských horách s kapacitou až čtrnácti hostů. Podle článku v
Marianne ji stavěla jako rodinné zázemí pro víc lidí. Dvanáct kamarádek se tam tedy vejde s rezervou, a právě tam vznikl improvizovaný fanclub StarDance. Když totiž máte prostor pro skupinu, přenesete tam i emoce. Místo intimního koukání o samotě vznikne kolektivní zážitek, kde se fandí nahlas a kde případné napětí z taneční blízkosti manžela s jinou ženou rozpustí společný smích.
Otázka na žárlivost padá u každého páru ve StarDance. Benešová ji smetla ze stolu bez zaváhání. V rozhovoru pro
Expres řekla, že nežárlí, a Matonohovu taneční partnerku Lenku Noru Návorkovou označila za „báječnou“ a „moc fajn“. Místo rivality chválí její trpělivost a šikovnost. Srovnání s jinými partnerskými reakcemi ve StarDance ukazuje, jak neobvyklý je ten klid. Tatiana Dyková při účasti Vojtěcha Dyka otevřeně mluvila o nepříjemném pocitu z taneční blízkosti a žárlivost odlehčovala vtipem o „rvačce“. Jakub Prachař zase aktivně fandil Saře Sandevě a veřejně deklaroval hrdost. Zdroj fotografie: Nextfoto Matonohova proměna pod drobnohledem manželky
Benešová ale není jen fanynka s popcornem. Všímá si, jak soutěž manžela mění. Mluví o lepší vizáži a lepší postavě, a to není jen subjektivní dojem zamilované ženy. Matonoha sám před startem StarDance v rozhovoru pro
Českou televizi přiznal cíl shodit patnáct kilogramů a zpevnit tělo. V pozdějším rozhovoru pro iDNES popsal extrémní zátěž, únavu, nespavost i radikální změnu fyzické kondice. Benešová to vidí zblízka. Říká, že doma víc vnímá, kolik dřiny stojí za každým číslem. A právě to podle ní převažuje nad jakýmkoli nepohodlím z toho, že se manžel v přímém přenosu tiskne k jiné ženě. Dřina budí respekt, ne žárlivost.
Ironií osudu skončila Matonohova cesta StarDance přesně v den, kdy Benešová mluvila o fandění. Finále čtrnácté řady je naplánované na 12. prosince. ale o vítezství už Matonoha bojovat nebude. Benešová mezitím propaguje komedii Ženy v lihu režiséra Lukáše Vokouna.
Tři kamarádky vyráží na jižní Moravu řešit životní krize, narazí na generační střet s trojicí mladších dívek a „víno teče proudem“. Film běží v multiplexech i regionálních kinech po celé republice. A jedna sklepní scéna prý obsahuje výjimku z pravidla, že se opilost jen hrála. Kterou přesně, to Benešová nechala na divácích.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová